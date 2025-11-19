Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador do Benfica é condenado por compartilhar vídeo sexual de menores

Andreas Schjelderup, porém, teve pena suspensa por admitir que repassou as imagens como 'piada' para amigos quando tinha apenas 19 anos
O Tribunal Municipal de Copenhague condenou Andreas Schjelderup, atacante do Benfica e da seleção da Noruega, a 14 dias de prisão, pena suspensa por um ano, por compartilhar um vídeo ilegal com conteúdo sexual envolvendo menores de idade. O atleta, entretanto, não cumprirá tempo efetivo na prisão, desde que não volte a cometer infrações durante o período de suspensão.

O Ministério Público havia solicitado 20 dias de prisão em regime fechado, mas o juiz considerou a punição excessiva e optou por uma sanção mais branda. Além da pena suspensa, Schjelderup terá de pagar as custas do processo.

“Isto é um cartão amarelo”, disse o magistrado ao proferir a sentença, reforçando o caráter de advertência da decisão. O jogador entrou na sala de audiência em silêncio, acompanhado do advogado, mantendo uma postura séria durante todo o procedimento.

Durante o depoimento, Schjelderup voltou a admitir a culpa, assim como já havia feito anteriormente. Ele classificou sua atitude como “um erro estúpido” e explicou que recebeu o vídeo como uma “piada de mau gosto”. Segundo seu relato, ele repassou o conteúdo para um grupo de quatro amigos, sem perceber imediatamente a gravidade do ato.

“Só vi o começo. Percebi que tinha algo sexual e que eram dois jovens. Aconteceu muito rápido e não pensei. Quando reencaminhei, percebi que era ilegal e apaguei tudo em menos de um minuto”, disse. Ele também declarou não saber a idade exata das pessoas que apareciam no vídeo.

O caso ocorreu em 2023, quando Schjelderup tinha 19 anos e atuava pelo Nordsjaelland, da Dinamarca. Embora reconheça a gravidade do episódio, o atacante garante que não teve intenção de disseminar o vídeo ou prejudicar a imagem dos envolvidos.

