Itália pode enfrentar carrascos das últimas Eliminatórias na repescagem europeia

Restam apenas seis vagas na próxima Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, quatro desses últimos colocados sairão, em março, de uma repescagem europeia, que será disputada por nada menos que 16 seleções. Entre elas, está a Itália, que ficou de fora dos últimos dois Mundiais e pode reencontrar os carrascos das últimas Eliminatórias, a depender do sorteio. Nas duas últimas edições, os italianos não conseguiram a vaga após derrotas para Suécia (2018) e Macedônia do Norte (2022). Além disso, a Azzurra pode ter pela frente a Irlanda do Norte, que os eliminou nas Eliminatórias de 1958.

Na próxima quinta-feira (20), a Uefa irá sortear os confrontos da repescagem para a Copa 2026. A distribuição dos potes colocou suecos, macedônios e norte-irlandeses como possíveis rivais dos italianos na semifinal, assim como a Romênia. De acordo com o regulamento, as 16 seleções serão divididas em quatro caminhos, com uma seleção de cada pote do sorteio. Nesse sentido, haverá uma semifinal entre um país do Pote 1 contra outro do Pote 4. A outra semifinal terá uma seleção do Pote 2 contra outra do Pote 3 (no dia 26 de março). Em seguida, os vencedores de cada semifinal vão se enfrentar no dia 31, do mesmo mês, nas quatro decisões que apontarão os últimos europeus classificados. Veja os potes Segunda colocada do Grupo I, a Itália estará no Pote 1, junto com Dinamarca, Turquia e Ucrânia. Os adversários dessas seleções sairão do Porte 4, formado por quatro países que entraram na repescagem via Liga das Nações: Suécia, Macedônia do Norte, Romênia e Irlanda do Norte.