Internado, Galvão Bueno tranquiliza fãs e comunica data para retornos aos trabalhos

Galvão Bueno não larga a Seleção

Mesmo falando do hospital, o narrador não deixou de avaliar o desempenho da Seleção Brasileira no empate em Lille, na França, pela última Data Fifa de 2025. A Canarinho fechou a temporada de amistosos sem derrotas, com uma vitória sobre o Senegal e o 1 a 1 com a Tunísia.

Galvão destacou que enxerga um trabalho cada vez mais claro de Ancelotti na montagem da equipe, exceto no setor defensivo. Em outro momento, comentou a disputa pela posição de centroavante e levantou dúvidas que também ocupam o imaginário do torcedor.

“Acredito que o Ancelotti já tem na cabeça mais da metade do time titular. Falta, talvez, o goleiro e as laterais. Aposto em Militão na direita, formando uma linha de três zagueiros. Daí para frente, já está quase tudo definido”, e prosseguiu:

“‘Mas não falta um, Galvão?’ Falta sim. Hoje, Ancelotti começou com Matheus Cunha de 9, mas, durante o jogo, entrou o Vitor Roque. Aliás, com muito futebol e cara de ‘quero esse lugar’. Ainda existem dúvidas. Raphinha, quando voltar, entra no lugar de quem? Ou não entra. E a outra pergunta: Neymar vai à Copa ou não? Pelo futebol de hoje, não”, avaliou.

