Internado, Galvão Bueno tranquiliza fãs e comunica data para retornos aos trabalhos

Internado, Galvão Bueno tranquiliza fãs e comunica data para retornos aos trabalhosNarrador está em observação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último fim de semana
Internado desde o fim de semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral, Galvão Bueno escolheu reaparecer nas redes de um jeito habitual nas redes: comentando futebol. O narrador compartilhou um vídeo para falar sobre o empate do Brasil em 1 a 1 com a Tunísia, nessa terça-feira (18), e, claro, para atualizar sobre sua saúde.
“Ainda estou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas já para sair e voltar ao trabalho. Tive uma pneumonia viral, nada de muita gravidade, mas que tem que ser muito bem tratada. Segunda-feira já estou aí, no ‘Galvão e Amigos’ [da Band] e aqui, no dia a dia com vocês”, anunciou o comunicador.
A família havia confirmado a internação dias antes, e sua ausência na exibição da vitória do Flamengo por 5 a 1 sobre o Sport, no sábado (15), já sinalizava que o quadro exigia atenção. Agora, com o tratamento avançando, ele próprio quis assumir o papel de acalmar seu público.
Galvão Bueno não larga a Seleção
Mesmo falando do hospital, o narrador não deixou de avaliar o desempenho da Seleção Brasileira no empate em Lille, na França, pela última Data Fifa de 2025. A Canarinho fechou a temporada de amistosos sem derrotas, com uma vitória sobre o Senegal e o 1 a 1 com a Tunísia.
Galvão destacou que enxerga um trabalho cada vez mais claro de Ancelotti na montagem da equipe, exceto no setor defensivo. Em outro momento, comentou a disputa pela posição de centroavante e levantou dúvidas que também ocupam o imaginário do torcedor.
“Acredito que o Ancelotti já tem na cabeça mais da metade do time titular. Falta, talvez, o goleiro e as laterais. Aposto em Militão na direita, formando uma linha de três zagueiros. Daí para frente, já está quase tudo definido”, e prosseguiu:
“‘Mas não falta um, Galvão?’ Falta sim. Hoje, Ancelotti começou com Matheus Cunha de 9, mas, durante o jogo, entrou o Vitor Roque. Aliás, com muito futebol e cara de ‘quero esse lugar’. Ainda existem dúvidas. Raphinha, quando voltar, entra no lugar de quem? Ou não entra. E a outra pergunta: Neymar vai à Copa ou não? Pelo futebol de hoje, não”, avaliou.
