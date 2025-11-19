Internacional confirma retorno de Aguirre ao divulgar lista de relacionados

Internacional confirma retorno de Aguirre ao divulgar lista de relacionadosBorré e Carbonero também estão presentes na relação de 24 jogadores do Colorado disponíveis para a partida contra o Ceará
O Internacional deu fim ao mistério se o lateral-direito Braian Aguirre voltaria a ser opção para o técnico Ramón Díaz a partir do duelo contra o Ceará. Isso porque o jogador argentino está presente na lista de relacionados. Assim, a sua escalação entre os titulares passa a ser a principal dúvida.
A definição com relação a este cenário dependerá de uma avaliação que a comissão técnica fará com relação a sua condição física. Afinal, ele finalizou tratamento da ruptura da fáscia plantar no pé direito, após quase um mês. A contusão fez o argentino ser desfalque nas últimas cinco partidas do Colorado.
Por esse contexto, a tendência é de que Bruno Gomes continue entre os 11 iniciais na lateral direita pela questão física e Aguirre fique como opção no banco. Dois selecionáveis no elenco do Inter, os atacantes Borré e Carbonero, também estão inclusos na lista de 24 atletas à disposição do comandante Ramón Díaz para o jogo contra o Vozão.
Os dois estavam a serviço da Colômbia na Data Fifa de novembro, que terminou na última terça-feira (18). Neste período com sua seleção, eles estiveram disponíveis para amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, nos Estados Unidos. O clube preparou uma logística especial para o retorno da dupla ao Brasil antes do duelo contra o Ceará. A previsão de chegada deles é na madrugada desta quarta para quinta-feira (20), dia do confronto.
Mudança certa no
Por outro lado, o Colorado terá um desfalque certo para o jogo: o meio-campista Thiago Maia, que cumprirá suspensão automática. O Internacional ainda realizará o último treino de sua preparação já em Fortaleza, nesta quarta-feira (19).
Os gaúchos enfrentam o Ceará pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Castelão, na próxima quinta-feira (20).
Veja os relacionados do Internacional
Goleiros: Anthoni, Ivan e Diego Esser
Zagueiros: Gabriel Mercado, Juninho, Victor Gabriel, Vitão
Laterais: Alisson, Bernabei, Braian Aguirre, Bruno Gomes
Meio de campo: Alan Benítez, Alan Rodríguez, Gustavo Prado, Oscar Romero, Richard, Bruno Henrique e Alan Patrick
Atacantes: Borré, Bruno Tabata, Carbonero, Luis Otávio, Ricardo Mathias e Vitinho
