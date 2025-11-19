Internacional confirma retorno de Aguirre ao divulgar lista de relacionados

Borré e Carbonero também estão presentes na relação de 24 jogadores do Colorado disponíveis para a partida contra o Ceará / Crédito: Jogada 10

O Internacional deu fim ao mistério se o lateral-direito Braian Aguirre voltaria a ser opção para o técnico Ramón Díaz a partir do duelo contra o Ceará. Isso porque o jogador argentino está presente na lista de relacionados. Assim, a sua escalação entre os titulares passa a ser a principal dúvida. A definição com relação a este cenário dependerá de uma avaliação que a comissão técnica fará com relação a sua condição física. Afinal, ele finalizou tratamento da ruptura da fáscia plantar no pé direito, após quase um mês. A contusão fez o argentino ser desfalque nas últimas cinco partidas do Colorado.

LEIA MAIS: STJD denuncia três dirigentes do Internacional; Pena é de até 180 dias Por esse contexto, a tendência é de que Bruno Gomes continue entre os 11 iniciais na lateral direita pela questão física e Aguirre fique como opção no banco. Dois selecionáveis no elenco do Inter, os atacantes Borré e Carbonero, também estão inclusos na lista de 24 atletas à disposição do comandante Ramón Díaz para o jogo contra o Vozão. Os dois estavam a serviço da Colômbia na Data Fifa de novembro, que terminou na última terça-feira (18). Neste período com sua seleção, eles estiveram disponíveis para amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, nos Estados Unidos. O clube preparou uma logística especial para o retorno da dupla ao Brasil antes do duelo contra o Ceará. A previsão de chegada deles é na madrugada desta quarta para quinta-feira (20), dia do confronto.