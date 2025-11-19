Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional confirma retorno de Aguirre ao divulgar lista de relacionados

Internacional confirma retorno de Aguirre ao divulgar lista de relacionados

Borré e Carbonero também estão presentes na relação de 24 jogadores do Colorado disponíveis para a partida contra o Ceará
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional deu fim ao mistério se o lateral-direito Braian Aguirre voltaria a ser opção para o técnico Ramón Díaz a partir do duelo contra o Ceará. Isso porque o jogador argentino está presente na lista de relacionados. Assim, a sua escalação entre os titulares passa a ser a principal dúvida.

A definição com relação a este cenário dependerá de uma avaliação que a comissão técnica fará com relação a sua condição física. Afinal, ele finalizou tratamento da ruptura da fáscia plantar no pé direito, após quase um mês. A contusão fez o argentino ser desfalque nas últimas cinco partidas do Colorado.

LEIA MAIS: STJD denuncia três dirigentes do Internacional; Pena é de até 180 dias

Por esse contexto, a tendência é de que Bruno Gomes continue entre os 11 iniciais na lateral direita pela questão física e Aguirre fique como opção no banco. Dois selecionáveis no elenco do Inter, os atacantes Borré e Carbonero, também estão inclusos na lista de 24 atletas à disposição do comandante Ramón Díaz para o jogo contra o Vozão.

Os dois estavam a serviço da Colômbia na Data Fifa de novembro, que terminou na última terça-feira (18). Neste período com sua seleção, eles estiveram disponíveis para amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, nos Estados Unidos. O clube preparou uma logística especial para o retorno da dupla ao Brasil antes do duelo contra o Ceará. A previsão de chegada deles é na madrugada desta quarta para quinta-feira (20), dia do confronto.

Mudança certa no

Por outro lado, o Colorado terá um desfalque certo para o jogo: o meio-campista Thiago Maia, que cumprirá suspensão automática. O Internacional ainda realizará o último treino de sua preparação já em Fortaleza, nesta quarta-feira (19).

Os gaúchos enfrentam o Ceará pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Castelão, na próxima quinta-feira (20).

Veja os relacionados do Internacional

Goleiros: Anthoni, Ivan e Diego Esser

Zagueiros: Gabriel Mercado, Juninho, Victor Gabriel, Vitão

Laterais: Alisson, Bernabei, Braian Aguirre, Bruno Gomes

Meio de campo: Alan Benítez, Alan Rodríguez, Gustavo Prado, Oscar Romero, Richard, Bruno Henrique e Alan Patrick

Atacantes: Borré, Bruno Tabata, Carbonero, Luis Otávio, Ricardo Mathias e Vitinho

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar