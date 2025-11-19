Internacional abre treino no Beira-Rio para mobilizar torcida contra o Santos

Internacional abre treino no Beira-Rio para mobilizar torcida contra o SantosClube convoca colorados para apoiar o time no sábado (22/11) antes de duelo direto; sócios e não sócios podem entrar de graça
O Internacional decidiu abrir as portas do Beira-Rio para a sua torcida. O clube anunciou, nesta quarta-feira (19/11), que o treino do próximo sábado (22/11) terá a presença dos colorados nas arquibancadas. A iniciativa, aliás, visa criar um clima de mobilização antes do confronto direto contra o Santos, marcado para a segunda-feira (24/11), também em casa. A diretoria busca, portanto, reaproximar o time da torcida em um momento crucial do Brasileirão.
A atividade ocorrerá às 11h, mas o clube liberará o acesso ao anel inferior do estádio a partir das 10h30. A entrada será gratuita para todos. Os sócios, no entanto, precisam realizar o check-in no portal Mundo Colorado. Já os torcedores que não possuem associação também podem garantir o ingresso sem custo através do mesmo sistema. Além disso, o clube informou que o Museu do Inter estará aberto para visitação.
Internacional tenta se reconectar com seus torcedores
A estratégia de abrir o treino surge em meio a um clima tenso. Recentemente, a relação entre a arquibancada e a equipe sofreu desgastes, com registros de vaias e protestos tanto no estádio quanto na chegada da delegação. Desse modo, o clube aposta no apoio maciço no sábado para virar a chave e fortalecer o elenco antes da “decisão” contra o Peixe.
Antes de pensar no Santos, porém, o Colorado tem outro desafio. O time entra em campo nesta quinta-feira (20/11) para enfrentar o Ceará, no Castelão. O adversário, inclusive, está cinco pontos à frente na tabela, o que torna a partida no Nordeste fundamental para as pretensões do Inter na luta contra a parte de baixo da classificação.
