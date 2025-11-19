Hakimi é eleito melhor jogador africano de 2025 pela CAF

Hakimi é eleito melhor jogador africano de 2025 pela CAFLateral do PSG supera Salah e Osimhen após temporada repleta de títulos, incluindo Champions e Campeonato Francês
Achraf Hakimi, lateral do PSG, foi eleito o melhor jogador africano de 2025 pela Confederação Africana de Futebol (CAF).
O marroquino viveu uma temporada de alto nível em 2024/25 com o clube de Paris. Levantou os títulos da Ligue 1, da Copa da França, da Supercopa Francesa, da Champions e da Supercopa da Europa, além de ter chegado à final do Mundial de Clubes.
In a sky full of stars, one outshines them all!
