Hakimi é eleito melhor jogador africano de 2025 pela CAF

Lateral do PSG supera Salah e Osimhen após temporada repleta de títulos, incluindo Champions e Campeonato Francês

Achraf Hakimi, lateral do PSG, foi eleito o melhor jogador africano de 2025 pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

