Grêmio x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Imortal e Cruz-Maltino se enfrentam nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Brasileirão
Nesta quarta-feira (19), Grêmio Vasco se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é direto pela primeira página da classificação, afinal de contas, apenas dois pontos separam as equipes. No primeiro turno, em São Januário, a partida terminou empatada em 1 a 1.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar tudo, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede assume a bronca como o narrador da transmissão. Figueiredo Júnior comenta o embate. Já a reportagem fica sob a incumbência de Will Ferreira.

