Grêmio domina o Vasco e vence confronto direto pelo Brasileiro

Com gols de Carlos Vinícius e Amuzu, o Grêmio fez 2 a 0, na Arena, e ultrapassou o próprio Vasco na tabela de classificação do Brasileirão

Em resumo, com o resultado, o Grêmio chegou aos 43 pontos, e subiu para a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Tricolor, aliás, ultrapassou o próprio Vasco, que caiu para a 12ª colocação e parou nos 42 pontos.

Em confronto direto no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio levou a melhor e venceu o Vasco por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), na Arena, em Porto Alegre. Carlos Vinícius e Amuzu marcaram os gols na partida válida pela 34ª rodada da competição.

Grêmio domina e Léo Jardim salva

Logo no começo do jogo, ficou claro como seria a partida na Arena. Afinal, com menos de um minuto, o Tricolor teve um grande chance com Cristaldo, mas o goleiro Léo Jardim fez uma grande defesa. Pouco depois, o Vasco até chegou com perigo em um cruzamento em que Puma Rodríguez mandou, de cabeça, nas mãos de Volpi. No entanto, depois disso, só deu Grêmio.

A equipe gaúcha não deixou o Vasco respirar, pressionando a saída de bola na intermediária e se aproveitando disso para chegar rápido na área adversária. Mas o Tricolor parou na falta de eficiência do ataque e na noite inspirada de Léo Jardim. O goleiro do Vasco fez três defesas difíceis ao longo da primeira etapa. Duas delas em finalizações “cara a cara” com Cristaldo.

Carlos Vinícius resolve para o Grêmio

Apesar do volume de chances criadas pelo Grêmio na primeira etapa, o centroavante Carlos Vinícius foi para o intervalo sem conseguir criar muitas chances. Mas isso mudou logo após o intervalo. E ele foi efetivo. Aos 5′, após cruzamento de Pavón, a bola desviou e o atacante dominou, girou sobre a marcação e finalizou no canto de Léo Jardim, abrindo a placar para o Tricolor.

Vasco reage, mas Grêmio é letal

Após o gol sofrido, o Vasco passou a sair mais para o jogo. O Grêmio ainda era mais perigoso, mas o Cruz-Maltino ao menos passou a ficar mais com a bola e chegar no campo de ataque. Assim, o time de Diniz teve chances para empatar, mas não foi efetivo. Primeiro, com Vegetti, que mandou, de cabeça, para fora. Depois, Rayan finalizou forte de fora da área e obrigou Volpi a fazer boa defesa.