Grêmio domina o Vasco e vence confronto direto pelo Brasileiro

Grêmio domina o Vasco e vence confronto direto pelo BrasileiroCom gols de Carlos Vinícius e Amuzu, o Grêmio fez 2 a 0, na Arena, e ultrapassou o próprio Vasco na tabela de classificação do Brasileirão
Em confronto direto no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio levou a melhor e venceu o Vasco por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), na Arena, em Porto Alegre. Carlos Vinícius e Amuzu marcaram os gols na partida válida pela 34ª rodada da competição.
Em resumo, com o resultado, o Grêmio chegou aos 43 pontos, e subiu para a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Tricolor, aliás, ultrapassou o próprio Vasco, que caiu para a 12ª colocação e parou nos 42 pontos.
Grêmio domina e Léo Jardim salva
Logo no começo do jogo, ficou claro como seria a partida na Arena. Afinal, com menos de um minuto, o Tricolor teve um grande chance com Cristaldo, mas o goleiro Léo Jardim fez uma grande defesa. Pouco depois, o Vasco até chegou com perigo em um cruzamento em que Puma Rodríguez mandou, de cabeça, nas mãos de Volpi. No entanto, depois disso, só deu Grêmio.
A equipe gaúcha não deixou o Vasco respirar, pressionando a saída de bola na intermediária e se aproveitando disso para chegar rápido na área adversária. Mas o Tricolor parou na falta de eficiência do ataque e na noite inspirada de Léo Jardim. O goleiro do Vasco fez três defesas difíceis ao longo da primeira etapa. Duas delas em finalizações “cara a cara” com Cristaldo.
Carlos Vinícius resolve para o Grêmio
Apesar do volume de chances criadas pelo Grêmio na primeira etapa, o centroavante Carlos Vinícius foi para o intervalo sem conseguir criar muitas chances. Mas isso mudou logo após o intervalo. E ele foi efetivo. Aos 5′, após cruzamento de Pavón, a bola desviou e o atacante dominou, girou sobre a marcação e finalizou no canto de Léo Jardim, abrindo a placar para o Tricolor.
Vasco reage, mas Grêmio é letal
Após o gol sofrido, o Vasco passou a sair mais para o jogo. O Grêmio ainda era mais perigoso, mas o Cruz-Maltino ao menos passou a ficar mais com a bola e chegar no campo de ataque. Assim, o time de Diniz teve chances para empatar, mas não foi efetivo. Primeiro, com Vegetti, que mandou, de cabeça, para fora. Depois, Rayan finalizou forte de fora da área e obrigou Volpi a fazer boa defesa.
Mas quando o Vasco parecia começar a gostar do jogo, o Grêmio foi letal. Aos 39′, Dodi roubou a bola de Coutinho no meio de campo e tocou para Amuzu pelo lado esquerdo. O belga avançou e finalizou cruzado, sem chances para Léo Jardim, e decretando a vitória do Tricolor sobre o Vasco.
GRÊMIO 2 X 0 VASCO
Campeonato Brasileiro – 34ª rodada
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data e hora: 19/11/2025 (quarta-feira), às 21h30h (horário de Brasília)
Público presente: 33.807
Público pagante: Não informado
Renda: Não informado
Gols: Carlos Vinícius, 6’/2ºT (1-0), Amuzu, 39’/2ºT (2-0)
GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Lucas, 21’/2ºT), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Camilo e Cristaldo (Cuellar, 27’/2ºT); Pavón (Alyson, 27’/2ºT), Francis Amuzu e Carlos Vinícius (André Henrique, 34’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luís, Intervalo (Leandrinho, 47’2ºT)); Barros (Thiago Mendes, 22’/2ºT), Tchê Tchê e Coutinho (Matheus França, 41’/2ºT); Rayan, Nuno Moreira (David, 22’/2ºT) e Vegetti (GB, 34’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Alysson, Arthur, Pavón e Wagner Leonardo (GRE), Barros, Coutinho e Lucas Piton (VAS)
Cartões Vermelhos:
