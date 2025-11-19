Globo não transmitirá Flamengo e Palmeiras na última rodada do Brasileirão

Globo não transmitirá Flamengo e Palmeiras na última rodada do BrasileirãoRodízio de escolhas das emissoras detentoras de direitos criou situação inesperada
A Globo não exibirá em TV aberta os jogos de Flamengo e Palmeiras pela última rodada do Brasileirão. A situação inesperada surgiu após a CBF divulgar a tabela detalhada das rodadas finais da competição, na terça-feira (18). O anúncio mostrou como as emissoras detentoras dos direitos do campeonato distribuirão as transmissões.
O confronto entre Flamengo e Mirassol, por exemplo, terá exibição exclusiva no Amazon Prime. Não há a alternativa do Premiere. Já a partida entre Ceará e Palmeiras será transmitida pela Record. Ambas as partidas estão marcadas para o dia 7 de dezembro, um domingo, às 16h (hora de Brasília).
A Globo ainda não confirmou qual jogo transmitirá, mas as escolhas das concorrentes já indicam que a emissora carioca ficará sem os principais candidatos ao título na última rodada. O rodízio de escolha de partidas entre as emissoras que exibem o campeonato foi o que causou essa situação: a cada rodada, os canais envolvidos distribuem os direitos de transmissão, alternando a prioridade na escolha dos jogos. Até o momento, a programação do SporTV não foi detalhada.
Na penúltima rodada, entretanto, a Globo transmitirá aos jogos de Flamengo e Palmeiras: o Verdão visita o Atlético-MG, enquanto o Flamengo recebe o Ceará. Ambas as partidas ocorrerão no dia 3 de dezembro, quarta-feira seguinte à final da Libertadores, às 21h30.
Veja tabela detalhada da última rodada do Brasileirão
RODADA 38 – 7/12 (domingo) – 16h
Fluminense x Bahia
Botafogo x Fortaleza
Corinthians x Juventude
Santos x Cruzeiro
Mirassol x Flamengo – Amazon Prime
Atlético-MG x Vasco
Internacional x Red Bull Bragantino
Vitória x São Paulo
Ceará x Palmeiras – Record, YouTube e Premiere
Sport x Grêmio