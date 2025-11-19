Globo não transmitirá Flamengo e Palmeiras na última rodada do Brasileirão

A Globo não exibirá em TV aberta os jogos de Flamengo e Palmeiras pela última rodada do Brasileirão. A situação inesperada surgiu após a CBF divulgar a tabela detalhada das rodadas finais da competição, na terça-feira (18). O anúncio mostrou como as emissoras detentoras dos direitos do campeonato distribuirão as transmissões.

O confronto entre Flamengo e Mirassol, por exemplo, terá exibição exclusiva no Amazon Prime. Não há a alternativa do Premiere. Já a partida entre Ceará e Palmeiras será transmitida pela Record. Ambas as partidas estão marcadas para o dia 7 de dezembro, um domingo, às 16h (hora de Brasília).