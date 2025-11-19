Globo e CazéTV travam briga para fechar com treinadores durante Copa do Mundo

Filipe Luís já tem experiência neste cenário, pois fez participações em programas no SporTV, canal esportivo da Globo, criados especificamente para a última edição da Copa do Mundo, no Qatar. A CazéTV indica um planejamento ambicioso para contratações, já que não se limitará a negociar com novos comentaristas como também outros narradores e, especialmente, profissionais com prestígio no mercado.

CazéTV e Globo prometem travar mais uma promissora briga no mercado . Afinal, ambas as emissoras desejam aumentar suas equipes de transmissão com a realização da Copa do Mundo em 2026, pois com o aumento de participantes no torneio serão 104 partidas. Entre os principais alvos dos grupos de comunicação estão os técnicos Abel Ferreira, do Palmeiras, Filipe Luís, do Flamengo, e Rogério Ceni, do Bahia. No caso, para atuarem como comentarista. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do Portal “LeoDias”

SBT se movimenta e começa montagem de sua equipe

Com relação ao SBT, que também terá o licenciamento para transmitir os jogos do Mundial do ano que vem, ainda há dúvidas sobre a equipe de transmissão, pois as tratativas continuam em andamento. As únicas certezas são os comunicadores que já acertaram com a emissora. Além da chegada de Galvão Bueno para ser a principal voz do grupo de comunicação depois de fechar parceria com a “NS Sports”, na qual ele é um dos sócios.

Tanto a emissora da família Abravanel como a “NS Sports” pretendem concretizar a contratação de outros profissionais. As duas companhias de comunicação já iniciaram a montagem do seu elenco de transmissão e houve progresso nas conversas com o comunicador Mauro Naves. Inclusive, Galvão Bueno recomendou alguns nomes como os jornalistas Marcos Uchoa, André Hernan e Mario Jorge Guimarães, o Maroca, além do o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo. O avanço nas conversas dependerá se os valores estarão dentro do orçamento das emissoras. Além disso, se haverá interesse pelo lado dos profissionais que estavam entre as sugestões.

Globo confirma retorno de jornalista depois de sete anos

O apresentador Abel Neto está de casa nova — ou antiga —, após seis anos à frente de programações da ESPN. Isso porque o comunicador reestreará na TV como funcionário da Globo a partir de 2026, mas desta vez integrando o time de comentaristas do SporTV.