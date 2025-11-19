Ganso retorna após 67 dias e é reforço do Fluminense contra o Flamengo

Camisa 10 está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda e fica como opção de Zubeldía pela primeira vez no Tricolor

O Fluminense deve ter um importante reforço para o clássico com o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Trata-se de Paulo Henrique Ganso que pode retornar após 67 dias. O camisa 10 indicou em suas redes sociais que foi relacionado pelo técnico Luis Zubeldía. Aliás, se isso se confirmar, será a primeira vez desde a chegada do treinador argentino.

Ganso está sem jogar desde a derrota do Fluminense para o Corinthians, por 1 a 0, no Maracanã, no dia 13 de setembro. Na ocasião ele sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha e precisou substituído ainda no primeiro tempo. O Tricolor ainda era comandado por Renato Gaúcho.