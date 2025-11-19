Fluminense x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Brasileirão está chegando ao fim. Nesta quarta-feira (19/11) tem, portanto, promessa de fortes emoções no Maracanã. Afinal, o Maior do Mundo recebe o último clássico carioca da edição 2025: Fluminense x Flamengo, a partir das 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 34ª rodada. O duelo vale muito para ambas as equipes, visto que o Fluzão ainda briga por vaga direta na Libertadores-2026, e o Flamengo, por sua vez, segue na luta pelo título contra o Palmeiras. Saibamos, então, como chegam os rivais para o último Fla-Flu do ano.

A Voz do Esporte não perde um detalhe e inicia a transmissão, ao vivo, às 20h. Christian Rafael será o cara da narração. Ao seu lado, dois gigantes da comunicação digital: o comentarista Kelwin Lucas e o repórter Rogério Souza.