Fluminense vence o líder Flamengo e entra no G6 do Brasileirão

Fla é show de erros no 1º tempo e vê Tricolor dar aula. Na etapa final, luta, mas o Flu vence: 2 a 0. Apesar da derrota, Mengo lidera a Série A

Apesar da derrota, o Flamengo, graças ao inesperado empate em casa do Palmeiras com o Vitória, se mantém na liderança, com 71 pontos, contra 69 dos palmeirenses, que, se vencessed, reassumiriam o primeiro lugar. Mas o Fluminense, com esta importante vitória, vai aos 54 pontos, ultrapassando o Bahia e assumindo o sexto lugar, muito bem colocado para beliscar uma vaga na Libertadores.

Nesta quarta-feira, 19/11, no Maracanã, Fluminense e Flamengo fizeram o grande clássico da 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor deu um baile no primeiro tempo, aproveitando que Emerson Royal e João Victor estavam dando espaços incríveis na defesa. Assim, não por acaso, fez dois gols, com Lucho e Serna. Este último após um passe no fio do nervoso João Victor e uma presepada de Rossi, que tentou dominar com os pés e perdeu para o rival. Na etapa final, o Flamengo buscou arrumar a casa e pressionou muito. Mas só conseguiu diminuir aos 39, com Jorginho,de pênalti. Fim de jogo e Flu 2 a 1.

Fluminense dá aula no primeiro tempo

O Fluminense aproveitou o fraco primeiro tempo do Flamengo em todos os setores para mandar no jogo e dar aula. Aproveitando a ineficiência do lado direito da defesa com Emerson Royal e João Victor, buscou sempre jogar perto da área. Um erro de marcação da dupla pela direita deu a Canobbio a chance de quase marcar aos três minutos. A bola passou raspando, mas a sorte que o Flamengo teve neste lance não se repetiu aos 25. Ao ter espaço, Lucho, de primeira, bateu na entrada da área, encobrindo Rossi, que estava um pouco adiantado. Um lance de esperteza que resultou em um golaço.

E, aos 32, João Victor, uma pilha de nervos, atrasou a bola no fio para Rossi. O argentino tentou corrigir a movimentação que recebeu, mas também mandou muito mal. Serna recuperou a bola e bateu para o gol vazio. O primeiro tempo terminou 2 a 0 para o Fluminense, justo e até barato diante de um Flamengo que deu apenas um chute a gol, de Carrascal, sem perigo, e não teve nenhum jogador minimamente bem, exceto Léo Pereira e Pulgar.

Flamengo pressiona e diminui

No segundo tempo, João Victor e Luiz Araújo saíram para as entradas de Danilo e Jorginho. Danilo acertou a defesa e, como o Fluminense ficou bem mais fechado, o Mengão, que já tinha mais posse de bola (no primeiro tempo 61%), passou a jogar na intermediária de ataque. Mas a força ofensiva só começou a aparecer a partir dos 13 minutos, quando Cebolinha entrou no lugar de Samuel Lino e mostrou que é muito mais objetivo e perigoso do que o titular. Tanto que passou a fazer as melhores jogadas e quase marcou um gol em chute da entrada da área.

O tempo estava passando e nada de gol. Contudo, após nova nova jogada pela esquerda, o cruzamento encontrou Juninho que cabeceou para grande defesa de Fábio. Mas, na sobra, Renê furou e Saúl chutou. A bola bateu no braço do Tricolor. Pênalti confirmado apenas no VAR. Jorginho cobrou e marcou, aos 39.