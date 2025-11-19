Flamengo defende invencibilidade em clássicos em 2025; os números

Até o momento, são oito vitórias e cinco empates no recorte citado, com direito a duas conquistas de títulos (confira todos os jogos ao fim da matéria). Logo no primeiro grande compromisso do ano, o Flamengo – como campeão da Copa do Brasil de 2024 – enfrentou o Botafogo, campeão brasileiro, pela Supercopa do Brasil. Em um jogo debaixo de muita chuva no Mangueirão, em Belém (PA), o Rubro-Negro superou o rival por 3 a 1, angariando seu terceiro troféu (2020 e 21 eram os anteriores) – Bruno Henrique brilhou, marcando dois gols contra uma de suas principais vítimas.

O Flamengo pode, ao entrar em campo nesta quarta-feira (19/11) contra o Fluminense , garantir uma importante marca em 2025. Afinal, em 13 oportunidades, ainda não perdeu clássicos na temporada. Assim, caso pontue contra o Tricolor, encerraria o ano de maneira invicta contra seus três principais rivais do Rio de Janeiro.

Depois, veio a missão Campeonato Carioca. Foram sete clássicos, sendo três pela Taça Guanabara e outros quatro pelas fases derradeiras (semi e final). Assim, o Mengão venceu cinco destes confrontos, empatando apenas dois (ambos 0 a 0 contra o Fluminense). Este segundo empate sem gols, porém, representou o segundo troféu consecutivo do estadual, após vitória por 2 a 1 na ida.

Rendimento do Flamengo em clássicos no Brasileirão

Por fim, vieram os compromissos pelo Brasileirão. Até o presente, são cinco duelos, com o pior aproveitamento até aqui: duas vitórias e três empates (60% dos pontos). Primeiro, empates por 0 a 0 contra o Vasco (quinta rodada) e Botafogo (nona rodada). Pela 15ª rodada, vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense graças a gol de “lei do ex” de Pedro.

No returno, no entanto, o Rubro-Negro voltou a empatar com o arquirrival Vasco, desta vez por 1 a 1, pela 24ª rodada. Pouco depois, pela 28ª, o time de Filipe Luís comeu a bola, realizando grande jogo contra o Botafogo: vitória por 3 a 0 em pleno Nilton Santos. Agora, porém, chegou a vez de se despedir dos clássicos em 2025. Será que o Fluminense conseguirá quebrar tal sequência ou o Fla, postulante a campeão brasileiro e da Libertadores, manterá, dessa forma, sua invencibilidade?