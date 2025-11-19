Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo atinge marca importante na história dos pontos corridos

Vitória sobre o Sport, no último sábado (15/11), representou ultrapassagem do Rubro-Negro em relação ao São Paulo; entenda
Além de tomar a ponta do Brasileirão 2025, o Flamengo assumiu a liderança de um importante quesito na história dos pontos corridos. Afinal, com a vitória sobre o Sport, no último sábado (15/11), o Rubro-Negro isolou-se como o clube com mais triunfos desde a instauração do novo formato (2003).

A goleada por 5 a 1 sobre o Leão da Ilha representou a 395ª vitória do Flamengo nos pontos corridos. Assim, o Mais Querido deixou o São Paulo para trás, com 394. Quem vem em terceiro, aliás, é o Palmeiras, com 372. Na sequência, surgem Inter (366), Corinthians (352) e Fluminense (350).

LEIA MAIS: Veja apanhado de como foram os jogadores do Flamengo na Data Fifa

O Santos, que venceu o rival Palmeiras também no sábado, se alçou à sétima colocação, empatando, dessa forma, com o Atlético-MG, com 349 vitórias. O Grêmio vem logo atrás, com 338. Cruzeiro (336), Athletico (320), Botafogo (285), Vasco (235) e Goiás (209) completam o Top-14.

Com mais cinco rodadas do Brasileirão por vir, portanto, o Flamengo pode atingir a marca de ser o primeiro a alcançar a faixa das 400 vitórias na história dos pontos corridos, formato adotado em 2003. Após duas temporadas com 24 times (2003 e 2004) e uma com 22 (2005), o sistema com 20 clubes se estabeleceu em 2006.

Lista dos clubes com mais vitórias nos pontos corridos

Levantamento divulgado pela CBF

  • Flamengo – 395
  • São Paulo – 394
  • Palmeiras – 372
  • Inter – 366
  • Corinthians – 352
  • Fluminense – 350
  • Santos e Atlético-MG – 349
  • Grêmio – 338
  • Cruzeiro – 336
  • Athletico – 320
  • Botafogo – 285
  • Vasco – 235
  • Goiás – 209

