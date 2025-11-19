Flamengo atinge marca importante na história dos pontos corridos

Vitória sobre o Sport, no último sábado (15/11), representou ultrapassagem do Rubro-Negro em relação ao São Paulo; entenda / Crédito: Jogada 10

Além de tomar a ponta do Brasileirão 2025, o Flamengo assumiu a liderança de um importante quesito na história dos pontos corridos. Afinal, com a vitória sobre o Sport, no último sábado (15/11), o Rubro-Negro isolou-se como o clube com mais triunfos desde a instauração do novo formato (2003). A goleada por 5 a 1 sobre o Leão da Ilha representou a 395ª vitória do Flamengo nos pontos corridos. Assim, o Mais Querido deixou o São Paulo para trás, com 394. Quem vem em terceiro, aliás, é o Palmeiras, com 372. Na sequência, surgem Inter (366), Corinthians (352) e Fluminense (350).

O Santos, que venceu o rival Palmeiras também no sábado, se alçou à sétima colocação, empatando, dessa forma, com o Atlético-MG, com 349 vitórias. O Grêmio vem logo atrás, com 338. Cruzeiro (336), Athletico (320), Botafogo (285), Vasco (235) e Goiás (209) completam o Top-14. Com mais cinco rodadas do Brasileirão por vir, portanto, o Flamengo pode atingir a marca de ser o primeiro a alcançar a faixa das 400 vitórias na história dos pontos corridos, formato adotado em 2003. Após duas temporadas com 24 times (2003 e 2004) e uma com 22 (2005), o sistema com 20 clubes se estabeleceu em 2006. Lista dos clubes com mais vitórias nos pontos corridos Levantamento divulgado pela CBF