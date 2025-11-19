Fifa anuncia sedes da repescagem mundial da Copa do Mundo

Fifa anuncia sedes da repescagem mundial da Copa do MundoPartidas vão ocorrer entre os dias 23 e 31 de março de 2026. Seis seleções disputam duas vagas na próxima Copa
A Fifa anunciou, nesta quarta-feira (19), que Guadalajara e Monterrey serão as cidades-sede da repescagem mundial da Copa do Mundo de 2026. Os jogos, aliás, serão entre os dias 23 e 31 de março. Iraque, República Democrática do Congo, Jamaica, Suriname, Bolívia e Nova Caledônia disputam duas vagas na próxima Copa.
“Este torneio eliminatório oferece aos fãs a oportunidade de participar de partidas históricas em cidades e locais de classe mundial, antes do evento principal, que começará menos de três meses depois, no Canadá, México e Estados Unidos”, completou.
O estádio de Guadalajara receberá quatro jogos da fase de grupos, enquanto o Estádio de Monterrey sediará três jogos da primeira fase e um confronto da fase de 32 avos de final.
O sorteio da repescagem intercontinental para a Copa ocorre nesta quinta-feira, às 9h (de Brasília). A Fifa, aliás, sorteará duas chaves de mata-mata, sendo que Iraque e RD Congo já estão garantidas nas “finais” por terem melhor ranking entre as seleções.
Além disso, Suriname e Jamaica não podem se enfrentar por serem da Concacaf. Os vencedores das semis vão às decisões e as duas vencedoras dessa fase se garantem na Copa do Mundo de 2026. Os confrontos serão disputados em partidas únicas.