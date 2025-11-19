Fifa anuncia sedes da repescagem mundial da Copa do Mundo

Partidas vão ocorrer entre os dias 23 e 31 de março de 2026. Seis seleções disputam duas vagas na próxima Copa / Crédito: Jogada 10

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira (19), que Guadalajara e Monterrey serão as cidades-sede da repescagem mundial da Copa do Mundo de 2026. Os jogos, aliás, serão entre os dias 23 e 31 de março. Iraque, República Democrática do Congo, Jamaica, Suriname, Bolívia e Nova Caledônia disputam duas vagas na próxima Copa. “Este torneio eliminatório oferece aos fãs a oportunidade de participar de partidas históricas em cidades e locais de classe mundial, antes do evento principal, que começará menos de três meses depois, no Canadá, México e Estados Unidos”, completou.