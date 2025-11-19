Ferroviária x Palmeiras (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa do Brasil Feminina decide nesta quinta-feira (20/11) quem será a grande campeã do torneio. A final, aliás, reúne duas das equipes mais consistentes do futebol feminino paulista: Ferroviária e Palmeiras. A final será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 15h30 e será partida única.

Como chega a Ferroviária

A Ferroviária entrou na competição somente na terceira fase, quando todas as equipes do Brasileirão Feminino A1 iniciaram sua participação. Aliás, em quatro jogos, a equipe marcou 12 gols e levou apenas um. Na estreia, as Guerreiras Grenás eliminaram o Coritiba fora de casa por 5 a 1. Já nas oitavas e quartas, derrotaram o Vitória por 3 a 0, em casa, e o Inter, em Porto Alegre, por 2 a 0. Por fim, na semifinal, o time levou a melhor sobre o Bahia, diante de sua torcida, por 2 a 0.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o Palmeiras também iniciou sua campanha na terceira fase. Aliás, o Verdão goleou em todos os jogos, marcou 16 gols e não tomou nenhuma. As Palestrinas venceram o Avaí/Kindermann no primeiro jogo por 4 a 0, fora de casa. Na sequência, eliminaram o América-MG, por 3 a 0, e o Sport, por 5 a 0, ambos em Barueri. Por fim, a classificação para a final veio no clássico contra o São Paulo, com triunfo por 4 a 0.

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS

Final da Copa do Brasil Feminina

Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data e hora: 20/11/2025, às 15h30 (horário de Brasília)

FERROVIÁRIA: Luciana; Rafa Soares, Andressa Pereira, Camila Silva; Katiuscia, Nicoly, Duda Santos, Micaelly (Raquel); Fátima Dutra; Natália Vendito, Dudinha (Júlia Beatriz). Técnico: Léo Mendes.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Pati Maldaner e Ingryd; Espinales, Brena, Raíssa Bahia e Rhay Coutinho (Andressinha); Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusta.

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Auxiliares: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Gizeli Casaril (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.