Entenda a lesão que tira Pedro da final da Libertadores

Atacante do Flamengo sofre com lesão no músculo reto femoral; veja detalhes sobre o problema que tira o craque da final continental

A ressonância magnética realizada nesta quarta-feira (19/11) apontou uma lesão no músculo reto femoral, na parte anterior da coxa, do atacante Pedro, que desfalcará o Flamengo na final da Libertadores. Entenda, então, mais detalhes sobre a contusão do craque.

A região lesionada, afinal, é essencial para movimentos explosivos como chutes e acelerações. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico do clube, mas dificilmente voltará a atuar em 2025, já que a temporada termina em menos de um mês. E, segundo o fisioterapeuta esportivo Adson Duarte, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), lesões como a de Pedro são comuns no futebol de alto rendimento e costumam exigir atenção cuidadosa.

LEIA MAIS: Pedro, do Flamengo, se pronuncia após nova lesão

“O músculo reto femoral é frequentemente lesionado quando o atleta realiza movimentos de chute ou aceleração intensa. A gravidade depende do número de fibras rompidas, podendo variar entre os graus 1 (menos de 5%), 2 (até 50%) e 3 (músculo totalmente rompido)”, explicou.

Lesão de Pedro pode ser de grau 1 ou 2

A ausência de Pedro na final da Libertadores reforça a suspeita de que a lesão esteja entre grau 1 e grau 2, já que o tempo de recuperação estimado para essas classificações vai de duas a seis semanas. A evolução depende da resposta inflamatória, do histórico de lesões e, por fim, da carga de jogos acumulada na temporada.