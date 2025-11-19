Éder Militão sofre lesão na coxa e deve desfalcar o Real Madrid por duas semanas

Éder Militão sofre lesão na coxa e deve desfalcar o Real Madrid por duas semanasDefensor se contundiu no segundo tempo do amistoso da Seleção Brasileira com a Tunísia, o último desta temporada sob a batuta de Ancelotti
O Real Madrid divulgou, nesta quarta-feira (19), que o zagueiro Éder Militão sofreu uma lesão muscular no adutor da perna direita. Afinal, o defensor passou por exames médicos pela manhã, horas depois de se contundir no empate entre Brasil e Tunísia, no amistoso internacional.
O jogador, que atuou na zaga nesta partida, se lesionou por volta dos 13 minutos do segundo tempo. Diante disso, Carlo Ancelotti colocou Fabrício Bruno em seu lugar, quando a partida já estava empatada por 1 a 1, antes de Lucas Paquetá desperdiçar um pênalti.
De acordo com o jornal “As”, da Espanha, Militão deve desfalcar o Real Madrid pelos próximos 15 dias. Ele, então, deve perder os jogos contra Elche, Girona e Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, e diante do Olympiacos na Champions League.
A comissão técnica merengue trabalha para que o brasileiro esteja 100% recuperado para o duelo contra o Manchester City, no dia 10 de dezembro, também pela Liga dos Campeões. Um confronto decisivo para as pretensões dos comandados do técnico Xabi Alonso.
Por fim, Éder Militão disputou 13 jogos pelo Real Madrid nesta temporada 2025/26, sendo titular em 12 deles. Na temporada passada, ele teve a segunda ruptura de ligamento cruzado anterior e revelou que pensou em parar de jogar futebol.