Éder Militão sofre lesão na coxa e deve desfalcar o Real Madrid por duas semanas

De acordo com o jornal “As”, da Espanha, Militão deve desfalcar o Real Madrid pelos próximos 15 dias. Ele, então, deve perder os jogos contra Elche, Girona e Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, e diante do Olympiacos na Champions League.

A comissão técnica merengue trabalha para que o brasileiro esteja 100% recuperado para o duelo contra o Manchester City, no dia 10 de dezembro, também pela Liga dos Campeões. Um confronto decisivo para as pretensões dos comandados do técnico Xabi Alonso.

Por fim, Éder Militão disputou 13 jogos pelo Real Madrid nesta temporada 2025/26, sendo titular em 12 deles. Na temporada passada, ele teve a segunda ruptura de ligamento cruzado anterior e revelou que pensou em parar de jogar futebol.