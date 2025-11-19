Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dua Lipa marca presença em Fluminense x Flamengo no Maracanã

Estrela pop é convidada do Tricolor para acompanhar ao clássico no estádio, nesta quarta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro
A cantora britânica Dua Lipa marcou presença no Maracanã para acompanhar a partida entre Fluminense e Flamengo, na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Convidada pelo Flu, ela assiste à partida de um camarote reservado do estádio. Ela foi reconhecida por torcedores e tirou fotos durante o intervalo.

Dua Lipa está no Brasil para shows e vem demonstrando interesse pelo futebol sul-americano. Antes de chegar ao Rio, ela também marcou presença no clássico entre Boca Juniors e River Plate, onde apareceu usando a camisa da seleção argentina.

A ida ao Maracanã para acompanhar o clássico carioca faz parte de mais uma atração, em um roteiro extenso, da cantora durante a visita ao Rio de Janeiro. Dua Lipa já foi flagrada na praia, em restaurante, tomando chope e passeando pela cidade maravilhosa.

A cantora britânica traz ao Rio neste sábado a turnê “Radical Optimism”. Ela, aliás, divulga seu terceiro álbum e reúne sucessos da carreira em um show com grande produção.

