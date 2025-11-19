Dua Lipa marca presença em Fluminense x Flamengo no Maracanã

Estrela pop é convidada do Tricolor para acompanhar ao clássico no estádio, nesta quarta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro

A cantora britânica Dua Lipa marcou presença no Maracanã para acompanhar a partida entre Fluminense e Flamengo, na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Convidada pelo Flu, ela assiste à partida de um camarote reservado do estádio. Ela foi reconhecida por torcedores e tirou fotos durante o intervalo.

Dua Lipa está no Brasil para shows e vem demonstrando interesse pelo futebol sul-americano. Antes de chegar ao Rio, ela também marcou presença no clássico entre Boca Juniors e River Plate, onde apareceu usando a camisa da seleção argentina.