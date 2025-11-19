Dorival, Fabinho e Stabile, do Corinthians, são denunciados no STJD

Dirigentes e técnico do Timão serão julgados por conduta antidesportiva após o duelo contra o Internacional, no dia 1° de outubro / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile, todos do Corinthians, foram denunciados pela procuradoria do STJD devido às reclamações feitas contra a arbitragem ao fim da partida contra o Internacional, no dia 1° de outubro, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os três foram enquadrados no artigo 258, §2º, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Este aborda atitudes de desrespeito ou reclamações ofensivas dirigidas à equipe de arbitragem, configurando conduta “contrária à disciplina ou à ética desportiva”. As penas variam de uma a seis partidas de suspensão para treinadores, e de 15 a 180 dias para dirigentes. Caso os auditores considerem que houve baixa gravidade, a punição pode estar sendo convertida em advertência.

O julgamento acontece na próxima terça-feira (25/11) pela 5ª Comissão Disciplinar, sob relatoria do auditor Ramon Rocha Santos. O que aconteceu no Beira-Rio A denúncia tem como base a revolta corintiana após o pênalti marcado para o Internacional no último lance do jogo, que terminaria com o empate em 1 a 1. O juiz Rodrigo José Pereira de Lima inicialmente não assinalou a infração, mas mudou a decisão após ir ao monitor pelo VAR. Dorival, que já iniciou o confronto pendurado, recebeu cartão amarelo por protestar. Minutos depois, foi expulso de forma direta, o que gerou suspensão adicional. Na súmula, o árbitro relatou que o treinador se dirigiu à equipe de arbitragem “de forma exaltada e ofensiva”. Além disso, teria dito: “Vocês deveriam sair daqui presos.” Segundo o documento, foi necessária a intervenção policial para contê-lo. A súmula também registra que o presidente Osmar Stabile e Fabinho Soldado se aproximaram da equipe de arbitragem na zona mista “de forma exaltada e desrespeitosa”, repetindo a frase: “Isso é uma vergonha o que vocês fizeram aqui.”

O árbitro acrescentou ainda que Fabinho entrou no campo acompanhado por outra pessoa não identificada, que afirmou: “Vergonhoso, você é um safado.” Após a partida, Dorival voltou a criticar publicamente a arbitragem. “O jogo transcorreu com normalidade, um jogo simples e fácil de estar sendo apitado. Mas infelizmente, teve a interferência direta do senhor Gilberto Rodrigues no VAR e do senhor Rodrigo Pereira pela segunda vez contra o Corinthians. Uma situação absurda, lamentável e que a gente sai daqui infelizmente sem pontos importantes, que nos dariam uma possibilidade de já estarmos em uma competição bem melhor”.