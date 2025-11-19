De patinho feio à potência: Funkbol se reinventa e vira sensação na Kings League

Fundador detalha processo interno, crescimento nas redes e a meta de transformar o projeto em movimento cultural em entrevista ao J10 / Crédito: Jogada 10

Em menos de um ano de existência, o Funkbol saiu do anonimato, enfrentou as dificuldades naturais de uma equipe recém-nascida e, após terminar o primeiro split da Kings League Brasil na penúltima colocação, alcançou uma surpreendente terceira posição na Kings Cup Brasil. O salto não foi obra do acaso. Pelo contrário: foi fruto de uma mudança profunda na estrutura interna, na cultura organizacional e na forma de encarar o projeto. Quem explica o processo é Gabriel Lima, um dos fundadores do Funkbol, que conversou com o J10 para detalhar a reconstrução que levou a equipe a deixar a parte de baixo da tabela para se tornar uma das franquias mais relevantes da competição.

Profissionalização: “Criamos o futebol como uma empresa” Segundo Gabriel, o primeiro grande divisor de águas foi entender que competir na Kings League exige muito mais que montar um elenco e entrar em campo. A virada começou quando o Funkbol assumiu que precisava funcionar como uma organização profissional. Assim, existindo processos, equipes dedicadas e responsabilidades claras. “A principal mudança foi a gente conseguir alinhar a nossa expertise de futebol com a organização como empresa. Criamos, de fato, uma estrutura com pessoas dedicadas à plataforma, conteúdo, logística, preparação física e técnica. A gente criou o futebol como uma empresa.” O diagnóstico do fundador é direto. Afinal, no primeiro split, o projeto ainda tinha traços de um passatempo. No segundo, se transformou em um negócio organizado, com funções definidas e planejamento contínuo. Crescimento meteórico nas redes: de zero fãs ao top-5 de seguidores O impacto da profissionalização apareceu também fora das quadras. Diferentemente de franquias que aproveitaram audiências pré-existentes, o Funkbol começou do zero. Ou seja, um perfil zerado, comunidade do zero, base de fãs construída do zero. Mesmo assim, tornou-se rapidamente uma das franquias mais seguidas da Kings League Brasil.

“Hoje somos o quinto time mais seguido da liga. Acima da gente, três já existiam há muito tempo como organização e o outro chegou à final. E mesmo assim estamos ali, entre os maiores.” Nos últimos meses, o alcance impressionou: quase 20 milhões de pessoas por mês e aproximadamente 40 milhões em um período de 90 dias. O conteúdo leve, irreverente e constante virou um dos pilares da identidade do Funkbol. “A gente preza demais pelo conteúdo. A gente leva a sério, mas com leveza. Ganhando ou perdendo, entregamos entretenimento do mesmo jeito.”

Do time da resenha ao time competitivo da Kings League O Funkbol se tornou querido dentro e fora da Kings League. A presença do humorista Michel Elias como um dos presidentes e a força cultural do MC Hariel, outro dos líderes do projeto, ajudaram a criar o ambiente irreverente que virou marca registrada. O mascote, sucesso imediato no primeiro split, reforçou ainda mais essa identidade. Com isso, surgiu uma percepção equivocada entre rivais e torcedores. Afinal, muitos começaram a ver o Funkbol como “o time do conteúdo”. Gabriel diz que isso mudou. “Todo mundo achava que a gente estava ali só para fazer conteúdo, que não ia jogar bola. Agora conseguimos mostrar que sabemos jogar também. Trouxemos performance para a mesma balança.”

Ir além da Kings League A evolução da franquia não se limita ao resultado dentro de quadra. Gabriel revela que a temporada de 2026 já começou a ser planejada e com ambições grandes. O objetivo esportivo é claro: disputar o título. Mas também uma expansão pode estar chegando nos bastidores do Funkbol. “Temos um planejamento muito grande de expansão de audiência, entrando em novos formatos de conteúdo e em novas conversas com a comunidade. Estamos nos conectando com música, com eventos culturais e esportivos. Queremos expandir nossos territórios. O Funkbol quer ser enxergado no médio e longo prazo como uma organização, e não somente como um time da Kings League. A gente entende que está construindo um movimento.” Esse movimento, segundo ele, tem um objetivo central. Afinal, a organização quer se manter ligado à periferia e devolver oportunidades às comunidades que abraçaram o projeto.