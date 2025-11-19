Davide reconhece dificuldades, mas valoriza sequência invicta

Botafogo chegou a seis jogos de invencibilidade com a vitória sobre o Sport por 3 a 2, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos

“Estamos na reta final da temporada, cada vitória é fundamental. Estou contente pela vitória, mas não tanto pelo desempenho. Mas conseguimos os três pontos, isso que importa (…) O estado mental do jogo de hoje era muito importante. Erramos muito no primeiro tempo, ficamos ansiosos e perdemos o controle. No segundo tempo tivemos mais paciência, evitamos cruzamentos e priorizamos passes”, disse.

O Botafogo sofreu, mas venceu e se aproximou da vaga na Libertadores em 2026. Mesmo diante do primeiro rebaixado do Brasileirão, o Alvinegro teve dificuldades para se impor e chegou a perder por 2 a 0. Porém, conseguiu recolocar a cabeça no lugar e b uscou a virada sobre o Sport por 3 a 2 , nesta terça-feira (18), no Nilton Santos, pela 34ª rodada. Assim, o técnico Davide Ancelotti valorizou a vitória.

Com a vitória sobre o Sport, o Botafogo chegou a seis jogos de invencibilidade na temporada. Portanto, esta é a melhor sequência desde a chegada do técnico Davide Ancelotti. O italiano, aliás, destacou o retorno de jogadores importantes como determinante para o crescimento de produção do time na reta final.

“Tivemos o retorno de jogadores importantes. Ter o elenco mais completo está ajudando o time a ter solidez. Hoje não defendemos bem, mas, no geral, a continuidade dos jogadores tem sido importante porque também temos jogadores prontos para entrar no segundo tempo. Acredito que o bom momento seja por isso”, completou Davide.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 55 pontos e assumiu a quinta colocação do Brasileirão. Assim, está cada vez mais perto de confirmar a vaga na Libertadores em 2026. O Glorioso volta a campo no próximo sábado (22), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Nilton Santos, pela 35ª rodada.

