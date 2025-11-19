Davide atinge a maior invencibilidade no Botafogo. Mas o futuro está em aberto

Em seus primeiros jogos no Alvinegro, ele obteve três vitórias (Vasco, Sport e Bragantino) e dois empates (Vitória e Corinthians). No recorte atual, Davide soma três vitórias (Ceará, Vasco e Sport) e três empates (Santos, Mirassol e Vitória).

A vitória, de virada, sobre o Sport por 3 a 2 , nesta quarta-feira (19), no Estádio Nilton Santos, aumentou a série invicta do Botafogo para seis embates e consolidou uma marca para o técnico Davide Ancelotti. Com o triunfo, o treinador italiano atingiu o maior período sem derrotas pelo Mais Tradicional, superando o seu início no clube alvinegro. Os números, porém, ainda não são suficientes para determinar o futuro de Ancelottinho (leia mais abaixo).

“Acho que voltaram jogadores importantes no elenco. Eles estão tendo continuidade. Não tivemos Correa e Santi (contra o Sport). Ter um elenco mais completo está ajudando a ganhar solidez. Tivemos, por exemplo, boa solidez defensiva até hoje. Mas hoje, aliás, não defendemos bem. O motivo principal pela continuidade é que voltaram os jogadores, temos mais elenco, jogadores preparados para entrar. Temos nomes importantes, como Danilo, que agora voltou a ter continuidade. Os resultados são por isso”, acredita Davide.

Davide no Botafogo em 2026?

Porém, em termos de desempenho, Davide ainda não convenceu a cúpula da SAF para carimbar a sua permanência para 2026 (ele tem contrato até o fim do ano que vem). O treinador sofre críticas internas, tendo a influência sobre o elenco questionada, além de algumas substituições durante os jogos. Outra questão que será levada em conta antes de uma decisão é a parte física. Afinal, o Botafogo passou o segundo semestre com um número elevado de lesões.

Com Davide Ancelotti e o plantel em avaliação, o Botafogo volta a campo neste sábado (22), quando recebe o Grêmio, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 35 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Mais Tradicional é o quinto lugar da competição, com 55 pontos.