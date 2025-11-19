Davide Ancelotti explica ausência de Arthur Cabral em triunfo do Botafogo

Dessa forma, na coletiva de imprensa, o treinador esclareceu que um dos motivos para a não utilização do camisa 98 foi o gramado sintético do Nilton Santos. Além disso, ele citou a condição física atual do centroavante.

Após o triunfo por 3 a 2 sobre o Sport, o técnico Davide Ancelotti, do Botafogo, explicou os motivos da ausência de Arthur Cabral, que deu lugar a Chris Ramos, no Nilton Santos. Mais do que isso, quando a equipe necessitava reforçar o setor ofensivo, o jogador seguiu no banco de reservas, e o comandante alvinegro preferiu utilizar Kadir, que desencantou e teve uma atuação que impressionou os torcedores.

“Arthur não teve muita continuidade nos treinos na semana e hoje era o dia de Kadir. Cabral vem jogando sempre se sacrificando na temporada toda porque tem problemas nas costas, na lombar. Jogar nesse gramado para ele é difícil recuperar as vezes. Então, temos dois jogos nesse gramado – hoje e sábado – e temos que gerir esses minutos”, disse.

O panamenho entrou em campo no fim da primeira etapa e estufou a rede em duas oportunidades. O último deles ocorreu aos 49 minutos e deu a vitória ao Alvinegro. O time segue vivo na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Por fim, com o triunfo, o Glorioso soma 55 pontos, na quinta colocação, dois à frente do Bahia, que tem um jogo a menos. O Esquadrão de Aço mede forças com o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (20), às 18h (de Brasília).