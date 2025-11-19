Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davide Ancelotti explica ausência de Arthur Cabral em triunfo do Botafogo

Treinador cita que atacante enfrenta problemas na lombar e sequência no gramado sintético traz dificuldades na recuperação
Após o triunfo por 3 a 2 sobre o Sport, o técnico Davide Ancelotti, do Botafogo, explicou os motivos da ausência de Arthur Cabral, que deu lugar a Chris Ramos, no Nilton Santos. Mais do que isso, quando a equipe necessitava reforçar o setor ofensivo, o jogador seguiu no banco de reservas, e o comandante alvinegro preferiu utilizar Kadir, que desencantou e teve uma atuação que impressionou os torcedores.

Dessa forma, na coletiva de imprensa, o treinador esclareceu que um dos motivos para a não utilização do camisa 98 foi o gramado sintético do Nilton Santos. Além disso, ele citou a condição física atual do centroavante.

“Arthur não teve muita continuidade nos treinos na semana e hoje era o dia de Kadir. Cabral vem jogando sempre se sacrificando na temporada toda porque tem problemas nas costas, na lombar. Jogar nesse gramado para ele é difícil recuperar as vezes. Então, temos dois jogos nesse gramado – hoje e sábado – e temos que gerir esses minutos”, disse.

O panamenho entrou em campo no fim da primeira etapa e estufou a rede em duas oportunidades. O último deles ocorreu aos 49 minutos e deu a vitória ao Alvinegro. O time segue vivo na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Por fim,  com  o triunfo, o Glorioso soma 55 pontos, na quinta colocação, dois à frente do Bahia, que tem um jogo a menos. O Esquadrão de Aço mede forças com o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (20), às 18h (de Brasília).

