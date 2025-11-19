Curaçao segura empate heroico na Jamaica e vai à Copa do Mundo pela primeira vez

Com o ponto somado, Curaçao chega a 12 pontos e garante, de forma inédita, sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. A festa dos jogadores em campo contrastou com a desolação dos anfitriões. A Jamaica, que precisava vencer para ultrapassar o rival e retornar ao Mundial após 28 anos, estaciona nos 11 pontos e vê o sonho direto escapar em casa, parando na trave — literalmente.

A pequena ilha de Curaçao escreveu o capítulo mais importante de sua história no futebol. Em uma noite de drama e tensão no Independence Park, em Kingston, a seleção segurou um empate heroico por 0 a 0 contra a Jamaica, nesta terça-feira (18/11), pela sexta rodada das Eliminatórias da Concacaf. O resultado, aliás, era tudo que o time visitante precisava.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo nervosismo e pelo equilíbrio. A Jamaica, empurrada pela torcida, tentou pressionar, mas esbarrou na organização defensiva de Curaçao. A melhor chance dos donos da casa veio aos 17 minutos, quando Bobby De Cordova-Reid finalizou no centro do gol para defesa. Curaçao, por sua vez, foi perigoso nos contra-ataques. Aos 16, Leandro Bacuna obrigou o goleiro jamaicano a trabalhar, e Jürgen Locadia também assustou com um chute de fora da área aos 22.

A segunda etapa foi de puro drama. A Jamaica se lançou ao ataque e flertou com o gol da vitória. Aos 9 minutos, Greg Leigh cabeceou na trave direita, silenciando o estádio. A pressão aumentou, e Shamar Nicholson também acertou o poste aos 25 minutos. Curaçao resistiu bravamente, mesmo sofrendo com a lesão de Shurandy Sambo. Nos minutos finais, o desespero tomou conta dos Reggae Boyz. Jon Russell foi expulso aos 44 minutos, deixando a Jamaica com um a menos. Bailey Cadamarteri ainda teve uma última chance de cabeça aos 42, que também explodiu na trave. Ao apito final, a resistência de Curaçao foi premiada com a vaga histórica.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.