Cruzeiro tem zagueiro em avião de Pedro Lourenço e novidade entre os relacionados

Defensor participa de logística especial para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul. Volante retorna após lesão / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro terá algumas novidades para encarar o Juventude nesta quinta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O zagueiro Fabricio Bruno, que estava com a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Turquia, desembarcou na manhã desta quarta em São Paulo e seguirá para o Sul do país em avião particular de Pedro Lourenço, dono da SAF do clube. Outra boa notícia fica por conta de Matheus Henrique. O defensor retornou da França, onde o Brasil empatou em 1 a 1 com a Tunísia, no avião fretado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Assim, deve ocupar a titularidade na defesa cruzeirense ao lado de Villalba.

LEIA MAIS: Denunciados pelo STJD, Kaio Jorge e Romero podem virar desfalques no Cruzeiro A última atividade da Raposa visando ao confronto contra o Juventude ocorreu na manhã desta quarta-feira. Em seguida, a delegação embarcou para o interior gaúcho. Entre os relacionados para a partida está o meia Matheus Henrique, recuperado de fratura em duas costelas. Dessa maneira, vira opção para o técnico Leonardo Jardim. Aliás, o treinador terá três desfalques por suspensão. Christian, Matheus Pereira e Arroyo levaram o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Jaconero. Eduardo, Sinisterra e Gabigol devem começar como titulares. Dessa forma, o técnico Leonardo Jardim deve mandar o Cruzeiro a campo com a seguinte formação: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Eduardo; Sinisterra, Gabigol e Kaio Jorge.