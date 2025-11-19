Costa Rica e Honduras empatam sem gols e são eliminados das Eliminatórias

Resultado deixa os Ticos na terceira colocação do grupo, enquanto a Bicolor ficou a um gol de garantir vaga na repescagem

O resultado, somado a vitória do Haiti no outro jogo, deixou a Bicolor na segunda colocação, com nove pontos. Entretanto, os hondurenhos ficaram atrás nos gols marcados para o Suriname e estão fora da repescagem. Já os Ticos somaram sete pontos, na terceira colocação, e estão fora da Copa pela primeira vez desde 2010.

A noite que era para ser festa em San José terminou em decepção. Nesta terça-feira (18), Costa Rica e Honduras empataram sem gols e viram suas chances de classificação para a Copa do Mundo terminarem ainda na terceira fase.

A partida começou com os donos da casa levando mais perigo. Na primeira oportunidade, Madrigal arriscou de longe e Menjivar defendeu. Os hondurenhos cresceram na partida e foram para cima, já que precisavam da vitória para a vaga direta. Palma ficou com sobra de bola após cruzamento e chutou na trave.

O jogo era muito truncado, com poucas oportunidades claras. Somente nos acréscimos, Honduras chegou novamente, Palma recebeu na área, saiu na cara de Navas, que fez uma grande defesa para salvar a Costa Rica.

No segundo tempo, as chances de gol quase não aconteceram. As equipes mostraram pouca criatividade e as grandes novidades vinham do outro jogo, já que o Suriname perdia por 3 a 0 e garantia Honduras na repescagem e deixava os Ticos vivos.

Os hondurenhos tiveram uma grande oportunidade no contra-ataque já nos acréscimos. Ramírez recebeu na área, chutou cruzado e parou em defesa de Navas. Porém, ao invés de gols, tivemos confusões, e as duas seleções acabaram eliminadas, com um gol do Suriname na outra partida.