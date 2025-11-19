Corinthians vai avaliar trio antes de definir escalação para o Majestoso

Corinthians vai avaliar trio antes de definir escalação para o MajestosoHugo Souza, Memphis Depay e Maycon serão observados horas antes do clássico e não sabem se vão enfrentar o São Paulo
O Corinthians entra em clima de definição às vésperas do clássico com o São Paulo, marcado para esta quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena. A comissão técnica decidirá nesta quarta se o trio Hugo Souza, Memphis Depay e Maycon terá condições de ser relacionado para o Majestoso válido pela 34ª rodada do Brasileirão.
O encontro, que antecede a última atividade no CT Joaquim Grava, será determinante para indicar se o técnico poderá contar com seu goleiro titular, com seu principal atacante e com o capitão da equipe.
A situação do trio do Corinthians
Hugo Souza, que deixou o duelo contra o Grêmio no início do mês com dores na coxa esquerda, passou as últimas duas semanas em tratamento intensivo. A lesão o tirou dos amistosos da Seleção Brasileira na Data Fifa, mas o cenário agora é animador. Afinal o goleiro voltou a treinar sem limitações desde o início da semana.
Internamente, o clima é de confiança para que ele reassuma a meta no clássico. O aval final, porém, depende da avaliação conjunta do departamento médico e da preparação física.
Já Memphis Depay desembarcou no Brasil nesta quarta, após ajudar a Holanda a garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo. Sem problemas clínicos, o atacante está liberado para atuar, mas a longa viagem de Amsterdã a São Paulo preocupa.
O clube adota uma postura conservadora. Especialmente porque o camisa 10 é peça-chave para o confronto das semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, nos dias 10 e 14 de dezembro. Assim, não está descartado que Memphis acabe sendo poupado ou tenha minutagem controlada, começando no banco ou sendo substituído mais cedo.
Por fim, diagnosticado na semana passada com tendinite no joelho direito, Maycon desfalcou algumas atividades, mas respondeu bem ao tratamento e voltou aos treinos sem restrições. Capitão da equipe, ele será submetido a testes específicos nesta quarta para avaliar sua condição real de jogo.
A possibilidade de iniciá-lo como titular existe, mas a tendência é de controle de carga caso ainda haja qualquer incômodo que impeça sua plena performance.