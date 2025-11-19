Corinthians vai avaliar trio antes de definir escalação para o Majestoso

Hugo Souza, Memphis Depay e Maycon serão observados horas antes do clássico e não sabem se vão enfrentar o São Paulo / Crédito: Jogada 10

O Corinthians entra em clima de definição às vésperas do clássico com o São Paulo, marcado para esta quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena. A comissão técnica decidirá nesta quarta se o trio Hugo Souza, Memphis Depay e Maycon terá condições de ser relacionado para o Majestoso válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O encontro, que antecede a última atividade no CT Joaquim Grava, será determinante para indicar se o técnico poderá contar com seu goleiro titular, com seu principal atacante e com o capitão da equipe.

A situação do trio do Corinthians Hugo Souza, que deixou o duelo contra o Grêmio no início do mês com dores na coxa esquerda, passou as últimas duas semanas em tratamento intensivo. A lesão o tirou dos amistosos da Seleção Brasileira na Data Fifa, mas o cenário agora é animador. Afinal o goleiro voltou a treinar sem limitações desde o início da semana. Internamente, o clima é de confiança para que ele reassuma a meta no clássico. O aval final, porém, depende da avaliação conjunta do departamento médico e da preparação física. Já Memphis Depay desembarcou no Brasil nesta quarta, após ajudar a Holanda a garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo. Sem problemas clínicos, o atacante está liberado para atuar, mas a longa viagem de Amsterdã a São Paulo preocupa. O clube adota uma postura conservadora. Especialmente porque o camisa 10 é peça-chave para o confronto das semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, nos dias 10 e 14 de dezembro. Assim, não está descartado que Memphis acabe sendo poupado ou tenha minutagem controlada, começando no banco ou sendo substituído mais cedo.