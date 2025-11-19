Corinthians finaliza preparação e mantém mistério sobre Memphis, Hugo Souza e Maycon

Trio desfalcou o Corinthians em atividades durante a semana e não tem escalação garantida para enfrentar o São Paulo nesta quinta

O Corinthians finalizou sua preparação para o clássico diante do São Paulo, na próxima quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Os jogadores trabalharam nesta quarta, e o técnico Dorival Júnior manteve o mistério das últimas atividades.

De volta após disputar dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo com a seleção da Holanda, Memphis Depay retornou aos treinos do Corinthians. Junto ao atacante, também trabalharam com os companheiros o goleiro Hugo Souza e o volante Maycon. Contudo, a participação do trio no Majestoso segue como um mistério. Afinal, o Timão não divulgou os relacionados para a partida.

O atacante não trabalhou durante a semana por conta de suas obrigações com a seleção durante a Data Fifa. Ele marcou no empate em 1 a 1 com a Polônia, na sexta-feira, e passou em branco na goleada por 4 a 0 sobre a Lituânia, na última segunda, que classificou a Holanda para a Copa do Mundo de 2026.

Já Hugo Souza e Maycon também desfalcaram o Corinthians em alguns treinos por conta de tratamento de problemas físicos. Enquanto o goleiro estava com dores musculares em decorrência de uma pancada, o meio-campista se recuperou de uma tendinite no joelho esquerdo.

Corinthians tem dois desfalques certos

Por outro lado, Raniele não enfrenta o São Paulo por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Já Rodrigo Garro, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida, cumpre suspensão.