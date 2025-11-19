Copa do Mundo tem 42 seleções classificadas; Confira a lista

Últimas vagas da Europa e da Concacaf foram definidas nesta terça-feira, encerrando a disputa das Eliminatórias nos continentes / Crédito: Jogada 10

As Eliminatórias da Copa do Mundo chegaram ao fim nesta terça-feira (18). Ao todo, 42 seleções já confirmaram o seu passaporte para a América do Norte do ano que vem. Resta ainda a definição das seis vagas via repescagem, que serão disputadas em março do ano que vem. O último continente a definir os seus classificados foi a América do Norte, Central e Caribe. Todas as vagas estão indefinidas na última rodada. Ao fim, o Panamá se classificou ao vencer El Salvador por 3 a 0. Já o Haiti está de volta à Copa após 52 anos ao bater a Nicarágua por 2 a 0. Por fim, a novidade será Curaçao, que segurou o empate sem gols contra a Jamaica e vai estrear em mundiais.

Na Europa, cinco seleções confirmaram sua classificação nesta terça. Áustria e Escócia levaram a melhor no confronto direto contra Bósnia e Dinamarca, respectivamente. Já Bélgica, Suíça e Espanha apenas evitaram que uma tragédia não acontecesse. Elas se juntam a Inglaterra, Croácia, França, Portugal, Noruega, Alemanha e Países Baixos, que já tinham se classificado anteriormente. Nos outros continentes, as vagas já haviam sido definidas anteriormente. Na América do Sul, o Brasil se classificou junto com Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai. Na África, os representantes serão Egito, Senegal, Cabo Verde, África do Sul, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana. Já a Ásia, que definiu seus representantes por primeiro, terá Japão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia, Irã, Uzbequistão, Arábia Saudita e Qatar na disputa da Copa. Repescagem As últimas seis vagas virão da repescagem. Duas delas serão pelo torneio intercontinental, que acontece em março, no México, com seis seleções: Bolívia, Nova Caledônia, Iraque, RD Congo, Jamaica e Suriname. Por terem melhor classificação no ranking da Fifa, asiáticos e africanos ficam no aguardo para decidir quem encaram na decisão das vagas, em um modelo semelhante ao antigo Mundial de Clubes.