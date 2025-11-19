Conflitos e superlotação contribuem para interdição de “Buraco do Neymar” em Noronha

Interdição do “Buraco do Neymar”

O coordenador de Ordenamento Territorial do instituto, Mário Douglas Fortini, explicou que a intenção inicial era ordenar o acesso sem interromper as atividades. No entanto, o grande volume de denúncias obrigou o órgão a tomar a decisão de fechar as piscinas naturais.

“O principal motivo é o conflito atual deflagrado entre usuários e prestadores de serviço no local. Recebemos diversas denúncias, inclusive de violência no local. Também fomos informados sobre a prestação de serviço não regulamentado. Isso não é permitido e ainda dificulta o acesso público”, explicou Fortini.

Além disso, o ICMBio afirmou que a interdição coincide com um período de mar agitado — condição que aumenta o risco de acidentes e reforça a necessidade de restringir o acesso. Em seguida, o órgão determinou a instalação de placas informativas e o apoio do Corpo de Bombeiros para orientar visitantes.

Próximos passos

A suspensão não tem prazo para terminar. A liberação das áreas dependerá de estudos de ordenamento marítimo, responsáveis por definir como será a circulação segura de pessoas e serviços.

Caso alguém descumpra a interdição, a Polícia Militar poderá ser acionada, e o visitante ficará sujeito a medidas administrativas.

