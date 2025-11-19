Com favorito, disputa por direitos da Libertadores e Sul-Americana chega à segunda rodada

Conmebol projetava anunciar os vencedores na véspera da final entre Flamengo e Palmeiras, mas a decisão deverá ser adiada pela entidade / Crédito: Jogada 10

O processo de licitação dos direitos de transmissão dos torneios da Conmebol para o ciclo 2027–2030 entrou em uma nova etapa e elevou o nível da disputa. A entidade avançou para a segunda rodada de propostas, e as empresas interessadas têm até a próxima quinta-feira, dia 20, para enviar suas ofertas finais. A disputa envolve os pacotes de TV aberta e fechada das duas principais competições da entidade: Libertadores e Sul-Americana. Na televisão aberta, Globo, SBT e CazéTV formalizaram propostas e concorrem entre si. Já nos canais por assinatura, com dois pacotes disponíveis, a concorrência reúne SporTV, Disney (ESPN) e Paramount.

A Globo segue vista com favoritismo e, segundo executivos do setor, a possibilidade do canal perder os direitos da Libertadores é remota. O grupo, aliás, recebe destaque tanto para os pacotes de TV aberta quanto para a fechada. Inclusive, a emissora sonha com o retorno do SporTV à exibição da competição — algo que não ocorre desde a pandemia, em 2020. Primeira rodada: expectativa de valores As propostas começaram a ser entregues no dia 29 de setembro, em formato de ofertas livres, sem valores pré-fixados. Com a primeira fase encerrada em 10 de novembro, a Conmebol se movimentava para anunciar os vencedores na véspera da final entre Flamengo e Palmeiras, ou seja, no dia 28. A entidade, porém, reavalia essa possibilidade diante da necessidade de uma segunda etapa. Se ficar muito apertado, pode ser que a Conmebol adie a decisão. O mercado trabalha com estimativas altas para o próximo ciclo. Para se ter ideia, o setor vislumbra cifras próximas ao dobro que se recebe atualmente apenas com o pacote de TV aberta da Libertadores. A entidade projeta arrecadar mais de 2 bilhões de dólares (R$ 10,6 bilhões) totais, incluindo a venda dos direitos para outros países da América do Sul.

A expectativa é que o aumento de receita reflita diretamente na distribuição da cota aos clubes. Pacotes Libertadores e Sul-Americana Os três pacotes da Libertadores — um aberto e dois pagos — trazem uma novidade importante para o próximo contrato: todos passam a incluir a transmissão da final. A medida amplia o alcance da decisão e, segundo o planejamento, fortalece potencial comercial da competição. Hoje, a Paramount, detentora do pacote pago 2, só pode exibir o jogo em VT. O pacote aberto oferece 19 partidas, com a final em jogo único e três prioridades de escolha. A Globo detém o conjunto no ciclo atual, que também envolve a exibição da partida na GE TV, seu canal no YouTube.

O pacote pago 1 dá acesso a 79 jogos, incluindo a final, e duas prioridades. O pago 2 oferece 77 confrontos, uma prioridade e, pela primeira vez, o direito à decisão. A Recopa — duelo entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana — está incluída nos pacotes aberto e pago 1. Mais mudanças Na Copa Sul-Americana, o pacote pago 2 ganha a possibilidade de transmissões abertas via streaming. Isso significa que, além da TV aberta, as emissoras poderão exibir partidas gratuitamente no YouTube. A exceção é o jogo que passar na vencedora do pacote aberto, que deve permanecer em formato fechado dentro do pacote 2.