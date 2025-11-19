Com desfalques, veja como Filipe Luís pode escalar ataque do Flamengo na final da Libertadores

Com desfalques, veja como Filipe Luís pode escalar ataque do Flamengo na final da LibertadoresSem Pedro e Plata, treinador terá mais três jogos para pensar em qual será o trio de ataque diante do Palmeiras, em Lima, capital do Peru
O técnico Filipe Luís ganhou mais um desfalque importante no sistema ofensivo para a final da Libertadores, diante do Palmeiras. Afinal, Pedro, que se recuperava de uma fratura no antebraço direito, tem uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora de combate até o fim da temporada. Além dele, Gonzalo Plata também estará fora do jogo do dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, por ter sido expulso na semifinal contra o Racing.
Vale lembrar que o equatoriano foi uma opção como referência no ataque na ausência do camisa 9. No elenco, Juninho poderia ser o substituto imediato por ser da posição, porém está no fim da fila na disputa por uma vaga.
Nesse sentido, o favorito para ocupar tal faixa de campo é Bruno Henrique. Até porque o jogador retomou o protagonismo, com quatro gols nos últimos três jogos. Depois da vitória na Justiça sobre a acusação de forçar um amarelo para beneficiar apostadores, o atleta está em boa fase e à disposição.
Dessa forma, a tendência é que o treinador vá para a decisão com o trio de ataque Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carrascal/Samuel Lino. A disputa entre os dois últimos é porque o ex-Atlético de Madrid ainda não conseguiu se firmar, enquanto o colombiano se destacou na semifinal.
O elenco ainda conta com Everton Cebolinha, que corre por fora. O jogador entrou muito bem contra o Sport, no último sábado (15), e recebeu elogios de Filipe Luís. Por outro lado, o mais provável é que ele fique como opção no banco de reservas.