Com desfalques, veja como Filipe Luís pode escalar ataque do Flamengo na final da Libertadores

Sem Pedro e Plata, treinador terá mais três jogos para pensar em qual será o trio de ataque diante do Palmeiras, em Lima, capital do Peru
Autor Jogada 10
O técnico Filipe Luís ganhou mais um desfalque importante no sistema ofensivo para a final da Libertadores, diante do Palmeiras. Afinal, Pedro, que se recuperava de uma fratura no antebraço direito, tem uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora de combate até o fim da temporada. Além dele, Gonzalo Plata também estará fora do jogo do dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, por ter sido expulso na semifinal contra o Racing.

Vale lembrar que o equatoriano foi uma opção como referência no ataque na ausência do camisa 9. No elenco, Juninho poderia ser o substituto imediato por ser da posição, porém está no fim da fila na disputa por uma vaga.

Nesse sentido, o favorito para ocupar tal faixa de campo é Bruno Henrique. Até porque o jogador retomou o protagonismo, com quatro gols nos últimos três jogos. Depois da vitória na Justiça sobre a acusação de forçar um amarelo para beneficiar apostadores, o atleta está em boa fase e à disposição.

Dessa forma, a tendência é que o treinador vá para a decisão com o trio de ataque Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carrascal/Samuel Lino. A disputa entre os dois últimos é porque o ex-Atlético de Madrid ainda não conseguiu se firmar, enquanto o colombiano se destacou na semifinal.

O elenco ainda conta com Everton Cebolinha, que corre por fora. O jogador entrou muito bem contra o Sport, no último sábado (15), e recebeu elogios de Filipe Luís. Por outro lado, o mais provável é que ele fique como opção no banco de reservas.

Flamengo

