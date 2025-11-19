Com desfalques, veja como Filipe Luís pode escalar ataque do Flamengo na final da Libertadores

Sem Pedro e Plata, treinador terá mais três jogos para pensar em qual será o trio de ataque diante do Palmeiras, em Lima, capital do Peru / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís ganhou mais um desfalque importante no sistema ofensivo para a final da Libertadores, diante do Palmeiras. Afinal, Pedro, que se recuperava de uma fratura no antebraço direito, tem uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora de combate até o fim da temporada. Além dele, Gonzalo Plata também estará fora do jogo do dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, por ter sido expulso na semifinal contra o Racing. Vale lembrar que o equatoriano foi uma opção como referência no ataque na ausência do camisa 9. No elenco, Juninho poderia ser o substituto imediato por ser da posição, porém está no fim da fila na disputa por uma vaga.