Com delegação completa, Atlético viaja para decisão da Sul-Americana

Jogadores e comissão técnica viajaram nesta quarta-feira para Assunção, onde enfrentam o Lanús no próximo sábado

O técnico Jorge Sampaoli levou a delegação completa. Afinal, todos os jogadores do elenco embarcaram rumo à capital do Paraguai para o duelo decisivo. Os atletas que atuaram por suas respectivas seleções encontrarão o time já em Assunção nesta quarta-feira. São os casos dos zagueiros Iván Román (Chile) e Junior Alonso (Paraguai), além do volante Alan Franco (Equador).

O Atlético viajou na tarde desta quarta-feira (19) para Assunção, onde enfrentará o Lanús no sábado, na decisão da Copa Sul-Americana. A equipe buscará o título inédito da competição às 17h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, diante do adversário argentino.

O meio-campista equatoriano será reavaliado pelo departamento médico em Assunção. Ele deixou o jogo de sua seleção contra a Nova Zelândia com dores ainda no primeiro tempo, na última terça-feira.

A chegada ao aeroporto foi tranquila. Afinal, as organizadas atleticanas optaram por priorizar as festas no local da partida, como na chegada da equipe ao estádio. Aliás, elas vão arcar com as caravanas para os torcedores acompanharem o jogo.

Além do troféu, o Atlético busca a premiação de 6,5 milhões de dólares (R$ 36,9 milhões) dada ao campeão da Sul-Americana. Além disso, o vencedor garante uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, além de participar da Recopa em 2026.

Caso não vença a Sul-Americana, o Atlético ainda poderá buscar uma vaga na pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo soma 44 pontos, na décima colocação, sete a menos que o Fluminense, primeiro dentro do G7.