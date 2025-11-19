Ceará x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional encara o Ceará pela 34ª rodada do Brasileirão, às 21h30, no Castelão, às 21h30, nesta quinta-feira (20). As equipes passam por momentos completamente distintos na competição, mas estão próximos na tabela. O Colorado não vence há cinco jogos no torneio e se encontra na 15ª posição, com 37 pontos. Por outro lado, o Vozão está há três partidas invicto no Campeonato Brasileiro e está em 12º lugar, com 42.

Como chega o Ceará

O Alvinegro Cearense demonstra irregularidade em sua trajetória no Brasileirão, pois intercala sequência de resultados negativos e positivos. No cenário mais recente, o Vozão ficou quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas consecutivas. Apesar do cenário adverso, o Ceará conseguiu reagir emplacar uma fase invicta de três partidas com duas vitórias, uma delas, aliás, em seu último compromisso contra o Corinthians na Neo Química Arena, e um empate.

O técnico Léo Condé precisará realizar pelo menos uma modificação na sua equipe. Isso porque o lateral-direito Rafael Ramos será baixa, porque cumprirá suspensão automática. Já o meio-campista Fernando Sobral não tem presença certa entre os relacionados. Vale relembrar que o volante fio desfalque no duelo anterior contra o Corinthians por contusão. Há apenas uma disputa por posição em aberto na equipe, já que Marllon e Éder ccncorrem por uma vaga na zaga.

Como chega o Internacional

O contexto no Internacional é de tensão e cobranças pelo momento negativo de cinco jogos sem um triunfo. Tal situação favoreceu que houvesse uma aproximação da equipe com relação à zona de rebaixamento. Inclusive, um dos reveses foi em confronto direto contra o Vitória. Por tais motivos, além da performance sem criatividade pouco eficiente, houve uma redução da distância para o Z-4 para dois pontos.

Ramón Díaz aproveitou o período de preparação mais extenso pro conta da Data Fifa para fazer testes entre os 11 iniciais e testou um esquema tático com quatro meio-campistas. Portanto, nas atividades, houve uma variação entre o volante Bruno Henrique e Buno Tabata, com características mais ofensivas, que brigam pela posição. Uma formação com três zagueiros segue como alternativa e Juninho entraria no time. Ricardo Mathias e Vitinho treinaram no setor ofensivo com as ausências de Borré e Carbonero, que estavam a serviço da Colômbia. Ainda há uma indefinição com relação a quem atuará no ataque, porque a comissão técnica realizará uma avaliação da condição física dos selecionáveis.