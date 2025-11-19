Ceará x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragemPrioridade do Colorado é se afastar do risco em entrar na zona de rebaixamento e Vozão se mostra ambicioso para ampliar série invicta
O Internacional encara o Ceará pela 34ª rodada do Brasileirão, às 21h30, no Castelão, às 21h30, nesta quinta-feira (20). As equipes passam por momentos completamente distintos na competição, mas estão próximos na tabela. O Colorado não vence há cinco jogos no torneio e se encontra na 15ª posição, com 37 pontos. Por outro lado, o Vozão está há três partidas invicto no Campeonato Brasileiro e está em 12º lugar, com 42.
Onde assistir
O duelo terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view, a partir das 21h.
Como chega o Ceará
O Alvinegro Cearense demonstra irregularidade em sua trajetória no Brasileirão, pois intercala sequência de resultados negativos e positivos. No cenário mais recente, o Vozão ficou quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas consecutivas. Apesar do cenário adverso, o Ceará conseguiu reagir emplacar uma fase invicta de três partidas com duas vitórias, uma delas, aliás, em seu último compromisso contra o Corinthians na Neo Química Arena, e um empate.
O técnico Léo Condé precisará realizar pelo menos uma modificação na sua equipe. Isso porque o lateral-direito Rafael Ramos será baixa, porque cumprirá suspensão automática. Já o meio-campista Fernando Sobral não tem presença certa entre os relacionados. Vale relembrar que o volante fio desfalque no duelo anterior contra o Corinthians por contusão. Há apenas uma disputa por posição em aberto na equipe, já que Marllon e Éder ccncorrem por uma vaga na zaga.
Como chega o Internacional
O contexto no Internacional é de tensão e cobranças pelo momento negativo de cinco jogos sem um triunfo. Tal situação favoreceu que houvesse uma aproximação da equipe com relação à zona de rebaixamento. Inclusive, um dos reveses foi em confronto direto contra o Vitória. Por tais motivos, além da performance sem criatividade pouco eficiente, houve uma redução da distância para o Z-4 para dois pontos.
Ramón Díaz aproveitou o período de preparação mais extenso pro conta da Data Fifa para fazer testes entre os 11 iniciais e testou um esquema tático com quatro meio-campistas. Portanto, nas atividades, houve uma variação entre o volante Bruno Henrique e Buno Tabata, com características mais ofensivas, que brigam pela posição. Uma formação com três zagueiros segue como alternativa e Juninho entraria no time. Ricardo Mathias e Vitinho treinaram no setor ofensivo com as ausências de Borré e Carbonero, que estavam a serviço da Colômbia. Ainda há uma indefinição com relação a quem atuará no ataque, porque a comissão técnica realizará uma avaliação da condição física dos selecionáveis.
Eles desembarcam em Fortaleza na madrugada desta quarta para quinta-feira (20) e caso se identifique um intenso desgaste provavelmente haverá uma preservação da dupla de colombianos. Se o cenário for diferente, Borré e Carbonero devem ser titulares. O lateral-direito Aguirre voltou aos relacionados após quase um mês se atuar. O argentino volta a ficar à disposição depois de terminar tratamento devido a uma ruptura da fáscia plantar no pé direito, mas a tendência é de que fique como opção no banco pelo tempo de inatividade. Com isso, o mais provável é que Bruno Gomes esteja entre os 11 iniciais na linha defensiva. O único desfalque certo é o meio-campista Thiago Maia, que cumprirá suspensão automática.
CEARÁ X INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro – 34ª rodada
Local: Castelão, Fortaleza (CE)
Data e hora: 20/11/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Marllon (Éder), Marcos Victor e Willian Machado; Fabiano Souza, Diego, Vinícius Zanocelo, Lucas Mugni e Matheus Bahia; Galeano e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
NTERNACIONAL: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Juninho ou Bruno Tabata), Alan Rodríguez, Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré). Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu (PR) e Francisco Chaves Bezerra (PE)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
