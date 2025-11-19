Candidatos à presidência do Fluminense têm números definidos para voto

Eleição para eleger novo presidente do Tricolor ocorrerá no dia 29 de novembro das 8h até 17h, no Estádio das Laranjeiras

O presidente da Assembleia Geral Ordinária, Ivan Perrone, o presidente Mário Bittencourt, dois membros da Comissão Eleitoral Apartada nomeada para acompanhar o pleito: o presidente João Marcos Guimarães Siqueira e Otacílio Soares de Araújo Neto. Além deles, os representantes dos candidatos.

Em reunião realizada na sede de Laranjeiras, nesta quarta-feira (19/11), houve o sorteio dos números das duas chapas que disputarão à presidência do Fluminense . Candidato da situação, Mattheus Montenegro será o 20, enquanto Ademar Arrais usará o 30. A eleição tricolor ocorre no dia 29 de novembro na sede do clube.

Na eleição, marcada para o dia 29 de novembro, as urnas eletrônicas fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) terão os números das chapas e os nomes dos candidatos à presidência.

A eleição do dia 29/11 (um sábado) ocorrerá no Salão Nobre do Fluminense, das 8h às 17h. Nesse dia, sócio não poderá entrar sem camisa ou em trajes de banho. Além disso, está vedado uso, pelos sócios, do estacionamento do clube, que será destinado aos funcionários credenciados para trabalhar na Assembleia. Para votar, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.

Por fim, o presidente que vencer ficará no comando do clube pelo triênio que começa em janeiro de 2026 e termina em dezembro de 2028. Ele será o responsável também por conduzir o processo, que está em andamento, de criação e venda de uma SAF para administrar o futebol.