Briga entre torcedores do Botafogo termina em abraços no Nilton Santos, e vídeo viraliza

Em noite de Kadir, o Alvinegro venceu o Sport de virada, por 3 a 2, e segue vivo na busca por vaga na fase de grupos da Libertadores 2026
Uma confusão que ganhava contornos tensos nas arquibancadas do Nilton Santos acabou em reconciliação imediata após o gol que definiu a vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Sport. Em noite de Kadir, o lance decisivo gerou um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais pelo desfecho instantâneo e inusitado.

Enquanto uns filmavam e outros tentavam apartar a confusão, a solução para os nervos à flor da pele veio de dentro do campo. Os torcedores envolvidos na briga passaram a se abraçar no momento em que o panamenho Kadir marcou o gol decisivo da partida, já no apagar das luzes do jogo, na última terça-feira (18), pelo Brasileirão.

Torcedores de outros clubes também repercutiram o momento, e o vídeo se tornou um dos assuntos mais comentados do X após a vitória. O Alvinegro, aliás, entrou em campo pressionado pela necessidade de somar pontos na luta por uma vaga na Libertadores de 2026.

Botafogo se recupera e vence

O Sport, mesmo já rebaixado, fez um primeiro tempo superior e levou a vantagem de 2 a 1 para o intervalo, com gols de Léo Pereira e Rafael Thyere. O time carioca diminuiu com Artur, mas não conseguiu controlar o jogo na primeira etapa.

Davide Ancelotti promoveu mudanças que alteraram o rendimento da equipe na etapa final. Uma delas: a entrada de Kadir, de 18 anos,. O jovem deu dinamismo ao ataque e, além disso, ampliou o poder de criação alvinegro.

Consequentemente, Kadir marcou dois gols e um deles definiu a virada no Nilton Santos. O jovem ganhou o reconhecimento de principal nome da partida, garantindo três pontos cruciais para as pretensões do clube no campeonato.

Tabela e calendário

Com a vitória, o Alvinegro alcançou 55 pontos e ultrapassou o Bahia — que ainda entra em campo na rodada — na quinta colocação do Brasileirão. O Sport, em contrapartida, registrou mais um resultado negativo. Rebaixado após derrota para o Flamengo, o clube pernambucano não tem mais possibilidades matemáticas de deixar a lanterna da competição.

O Botafogo mantém a preparação ao longo da semana e volta ao gramado no sábado (22), novamente no Nilton Santos, para enfrentar o Grêmio.

