Brasil sobe no ranking da Fifa e vira cabeça de chave na Copa do Mundo

Brasil sobe no ranking da Fifa e vira cabeça de chave na Copa do MundoSeleção Brasileira chega ao 5º lugar, garante vaga entre os 12 líderes de grupo e se mantém com uma das favoritas para 2026
O Brasil subiu posições no ranking da Fifa e garantiu um lugar entre as seleções que serão cabeças de chave na Copa do Mundo de 2026. A nova atualização, divulgada nesta quarta-feira (19), colocou a equipe comandada por Carlo Ancelotti na 5ª colocação, mesmo após o empate com a Tunísia no amistoso nesta Data Fifa de novembro.
Além da Seleção Brasileira, outras oito equipes entram na lista dos cabeças de chave pelo ranking: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
Os anfitriões — Canadá, Estados Unidos e México — já tinham vaga assegurada como líderes de grupo. Agora, somando os três países-sede às nove melhores seleções do ranking, estão definidos os 12 cabeças de chave da fase inicial.
Com Brasil em 5º, veja o top 10 do ranking atualizado da Fifa:
1. Espanha – 1877,18 pontos
2. Argentina – 1873,33 pontos
3. França – 1870 pontos
4. Inglaterra – 1834,12 pontos
5. Brasil – 1760,46 pontos
6. Portugal – 1760,38 pontos
7. Holanda – 1756,27 pontos
8. Bélgica – 1730,71 pontos
9. Alemanha – 1724,15 pontos
10. Croácia – 1716,88 pontos
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 participantes, distribuídas em 12 grupos de quatro times. Até a última edição, em 2022, o torneio contava com 32 seleções.
No momento, 42 países já garantiram classificação. Restam seis vagas: quatro virão da Europa e duas serão decididas na repescagem mundial, marcada para acontecer de 23 a 31 de março. Iraque, RD Congo, Jamaica, Suriname, Bolívia e Nova Caledônia disputam esses dois lugares.
Os jogos da repescagem serão no México, nos estádios de Guadalajara e Monterrey, que também receberão partidas do Mundial.
