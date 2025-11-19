Barcelona lança camisa inspirada em exibição de gala de Ronaldinho

Clube relembra vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, no Bernabéu, quando brasileiro foi aplaudido de pé pela torcida do rival / Crédito: Jogada 10

O Barcelona lançou, nesta quarta-feira (19), seu quarto uniforme para a temporada 2025/26. Assim, com o lema “futebol é arte”, a camisa faz uma homenagem à memorável vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, com gols de Eto’o e Ronaldinho (2), que teve uma exibição de gala no dia 19 de novembro de 2005. Dessa forma, a nova indumentária apresenta as listras em uma disposição vertical, mas levemente desestruturada. O intuito é demonstrar a trajetória da bola em cada um dos três gols marcados naquela noite.

Além disso, a camisa tem, na parte interna da gola, três círculos, que destacam os minutos em que os gols ocorreram: “14, 58 e 77”. O clube também divulgou, nas redes sociais, um vídeo com a participação de Rashford, Bardghji, Balde, Marc Bernal, Alexia, Aitana e Ona. Un día como hoy, el fútbol nos regalaba momentos que no se podían explicar con palabras.@nikefootball pic.twitter.com/3WiaIub3Y6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2025