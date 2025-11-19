Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona lança camisa inspirada em exibição de gala de Ronaldinho

Barcelona lança camisa inspirada em exibição de gala de Ronaldinho

Clube relembra vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, no Bernabéu, quando brasileiro foi aplaudido de pé pela torcida do rival
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Barcelona lançou, nesta quarta-feira (19), seu quarto uniforme para a temporada 2025/26. Assim, com o lema “futebol é arte”, a camisa faz uma homenagem à memorável vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, com gols de Eto’o e Ronaldinho (2), que teve uma exibição de gala no dia 19 de novembro de 2005.

Dessa forma, a nova indumentária apresenta as listras em uma disposição vertical, mas levemente desestruturada. O intuito é demonstrar a trajetória da bola em cada um dos três gols marcados naquela noite.

Além disso, a camisa tem, na parte interna da gola, três círculos, que destacam os minutos em que os gols ocorreram: “14, 58 e 77”. O clube também divulgou, nas redes sociais, um vídeo com a participação de Rashford, Bardghji, Balde, Marc Bernal, Alexia, Aitana e Ona.

Diante disso, há 20 anos, o Barcelona vencia o  rival com atuação marcante para Ronaldinho. Com os dois gols, um deles em uma arrancada imparável, o brasileiro recebeu aplausos de pé dos torcedores do Real Madrid.

Por fim, o Barça fez questão de alfinetar o arquirrival no lançamento do uniforme. Com isso, fez a seguinte postagem: “Nascido de uma obra prima que mudou o futebol. Por mais 20 anos, o medo sobe em Blaugrana”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar