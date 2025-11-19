Bahia x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico nordestino opõe o Esquadrão, que mira a Libertadores, e o Leão do Pici, que luta desesperadamente contra o Z4 / Crédito: Jogada 10

A 34ª rodada do Brasileirão apresenta um clássico nordestino de extremos nesta quinta-feira (20). O Bahia recebe o Fortaleza às 18h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida coloca frente a frente um mandante que briga por vaga direta na Libertadores e um visitante que vive situação dramática na zona de rebaixamento. O Esquadrão, sexto colocado, aposta em seu desempenho como melhor mandante do campeonato para retomar o quinto lugar. Já o Leão do Pici, na 19ª posição, encara o jogo como uma verdadeira final para tentar respirar e manter as chances de permanência na Série A.

Onde assistir A partida entre Bahia e Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view). Como chega o Bahia O Bahia retorna à Fonte Nova após dois jogos fora de casa buscando retomar o caminho das vitórias. O time de Rogério Ceni quer os três pontos para ultrapassar o Botafogo e voltar ao G5, zona de classificação direta para a Libertadores. O treinador tem boas notícias com os retornos do lateral Gilberto e do zagueiro Gabriel Xavier, recuperados de lesão. Ramos Mingo também deve estar disponível. Por outro lado, o atacante Sanabria segue no departamento médico e o lateral Santiago Arias é desfalque por estar servindo a seleção da Colômbia. Como chega o Fortaleza O Fortaleza chega a Salvador em situação crítica, mas com espírito de luta após buscar um empate heroico contra o Atlético-MG na última rodada. O técnico Martín Palermo trata o duelo como decisivo para a sobrevivência do clube na primeira divisão.