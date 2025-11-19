Bahia x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragemClássico nordestino opõe o Esquadrão, que mira a Libertadores, e o Leão do Pici, que luta desesperadamente contra o Z4
A 34ª rodada do Brasileirão apresenta um clássico nordestino de extremos nesta quinta-feira (20). O Bahia recebe o Fortaleza às 18h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida coloca frente a frente um mandante que briga por vaga direta na Libertadores e um visitante que vive situação dramática na zona de rebaixamento.
O Esquadrão, sexto colocado, aposta em seu desempenho como melhor mandante do campeonato para retomar o quinto lugar. Já o Leão do Pici, na 19ª posição, encara o jogo como uma verdadeira final para tentar respirar e manter as chances de permanência na Série A.
Onde assistir
A partida entre Bahia e Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Bahia
O Bahia retorna à Fonte Nova após dois jogos fora de casa buscando retomar o caminho das vitórias. O time de Rogério Ceni quer os três pontos para ultrapassar o Botafogo e voltar ao G5, zona de classificação direta para a Libertadores.
O treinador tem boas notícias com os retornos do lateral Gilberto e do zagueiro Gabriel Xavier, recuperados de lesão. Ramos Mingo também deve estar disponível. Por outro lado, o atacante Sanabria segue no departamento médico e o lateral Santiago Arias é desfalque por estar servindo a seleção da Colômbia.
Como chega o Fortaleza
O Fortaleza chega a Salvador em situação crítica, mas com espírito de luta após buscar um empate heroico contra o Atlético-MG na última rodada. O técnico Martín Palermo trata o duelo como decisivo para a sobrevivência do clube na primeira divisão.
O time terá três retornos importantes de suspensão: Brítez, Matheus Pereira e Bareiro. No entanto, o departamento médico está cheio, com dúvidas sobre as condições de peças-chave como João Ricardo, Marcelo Benevenuto, Marinho e Bruno Pacheco.
BAHIA X FORTALEZA
Brasileirão – 34ª rodada
Data e hora: 20 de novembro de 2025 (quinta-feira), às 18h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Erick Pulga, Tiago e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Herrera, Deyverson (Bareiro) e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir: Premiere
