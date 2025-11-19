Atlético desembarca em Assunção para final da Sul-Americana

Elenco do Galo fará dois treinos no Estádio La Huerta, do Libertad, antes da decisão contra o Lanús, no sábado (22) / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG chegou no distrito de Lambaré, em Assunção, no Paraguai, no início da noite desta quarta-feira (19), para a decisão da Sul-Americana. No sábado (22), o Galo enfrenta o Lanús, na final da competição continental, às 17h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco. A programação alvinegra para os dias antes da decisão contempla dois treinos comandados por Jorge Sampaoli no Estádio La Huerta, do Libertad. A primeira atividade será na tarde de quinta-feira (20), às 15h30. No dia seguinte, na sexta-feira (21), às 10h, a equipe encerra a preparação para a final continental.