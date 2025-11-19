Atlético desembarca em Assunção para final da Sul-Americana

Atlético desembarca em Assunção para final da Sul-AmericanaElenco do Galo fará dois treinos no Estádio La Huerta, do Libertad, antes da decisão contra o Lanús, no sábado (22)
O Atlético-MG chegou no distrito de Lambaré, em Assunção, no Paraguai, no início da noite desta quarta-feira (19), para a decisão da Sul-Americana. No sábado (22), o Galo enfrenta o Lanús, na final da competição continental, às 17h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco.
A programação alvinegra para os dias antes da decisão contempla dois treinos comandados por Jorge Sampaoli no Estádio La Huerta, do Libertad. A primeira atividade será na tarde de quinta-feira (20), às 15h30. No dia seguinte, na sexta-feira (21), às 10h, a equipe encerra a preparação para a final continental.
Para o confronto, o técnico Sampaoli tem indefinição. Afinal, o volante Alan Franco virou dúvida para a partida após deixar o amistoso com a seleção equatoriana no primeiro tempo. Em entrevista a imprensa local, ele revelou que sentiu dores na posterior da coxa.
Além do troféu, o Atlético busca a premiação de 6,5 milhões de dólares (R$ 36,9 milhões) dada ao campeão da Sul-Americana. Além disso, o vencedor garante uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, além de participar da Recopa em 2026.
Caso não vença a Sul-Americana, o Atlético ainda poderá buscar uma vaga na pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo soma 44 pontos, na décima colocação, sete a menos que o Fluminense, primeiro dentro do G7.