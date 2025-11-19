Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Andreas Pereira é expulso e desfalca o Palmeiras contra o Fluminense

Meia retornava de suspensão, mas recebeu dois cartões amarelos contra o Vitória e fica de fora da do próximo jogo do Verdão
Depois de ter uma lista de desfalques nos últimos jogos, o Palmeiras já sabe que terá uma baixa no duelo contra o Fluminense, no próximo sábado (22). No empate contra o Vitória, nesta quarta-feira (19), Andreas Pereira recebeu o cartão vermelho e está fora da partida no Allianz Parque.

O meia havia ficado de fora do clássico contra o Santos por conta do terceiro cartão amarelo. Na partida contra o Rubro-Negro, Andreas recebeu o primeiro amarelo após uma falta polêmica, em que alegou não ter encostado no adversário. Na ocasião, Matheuzinho acusou ter recebido uma cotovelada do jogador. Após o apito final, o jogador protestou contra a arbitragem e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso, se tornando desfalque para o próximo jogo.

A expulsão de Andreas Pereira rendeu críticas de Abel Ferreira à arbitragem do paranaense Lucas Torezin. O treinador do Palmeiras protestou contra a falta que gerou o primeiro amarelo e revelou o que, na sua versão, o atleta falou ao árbitro ao término da partida.

“O Andreas leva o primeiro amarelo com o árbitro a cinco metros, e o Andreas nem toca. Não consigo entender o amarelo, estamos em ataque, ele ganha a bola, está na frente, e o árbitro não viu. Sabe por que o Andreas foi expulso? Porque disse que é ridículo o amarelo que me deste. Tudo que escrever além disso é mentira”, afirmou o treinador.

