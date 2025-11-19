Allianz Parque completa 11 anos com marcas de grandes jogos, shows e cifras milionárias

Estádio vive semana especial antes da despedida do Palmeiras em 2025 e soma mais de 17 milhões de visitantes desde a reabertura em 2014 / Crédito: Jogada 10

O Allianz Parque completa 11 anos de vida nesta quarta-feira (19) e prepara mais uma noite de gala em meio ao clima de despedida do Palmeiras na temporada. Os jogos contra Vitória e Fluminense serão os últimos do clube no estádio em 2025, mas antes disso a arena comemora uma trajetória marcada por público massivo, eventos de alto nível e resultados expressivos dentro e fora de campo. Reaberto em 19 de novembro de 2014, o Allianz registrou, segundo números divulgados pela WTorre, responsável pela administração da arena pelo período de 30 anos, um fluxo impressionante. Afinal, são 17 milhões de pessoas passaram pelo local ao longo de mais de dois mil eventos realizados.

Do ponto de vista esportivo, a arena também acumula relevância. Em 340 partidas, o Palmeiras marcou 646 gols e construiu um desempenho dominante. São 224 vitórias, 67 empates e apenas 49 derrotas. A partida desta quarta-feira, às 19h30, contra o Vitória, será o duelo de número 341 da história do estádio. O compromisso ganha ainda mais peso, já que o time precisa vencer para se manter firme na perseguição ao Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro com três pontos de vantagem. Allianz Parque vira potência de entretenimento Além do futebol, o Allianz Parque se consolidou como um dos principais centros de entretenimento da América do Sul. Em 11 anos, recebeu 255 shows, entre turnês nacionais e grandes produções internacionais. Aliás, o recorde de público acabou sendo registrado em 26 de novembro de 2023, quando 49.596 pessoas lotaram a arena para uma das apresentações de Taylor Swift. A WTorre, responsável pela operação do estádio, ainda não divulgou projeções financeiras para 2025, mas os números de 2024 mostram a força comercial da arena. No ano passado, a gestão arrecadou mais de R$ 240 milhões com operações diversas. Este valor não inclui a bilheteria dos jogos, repassada integralmente ao Palmeiras.