Adeyemi se pronuncia após condenação por posse ilegal de armas

Atacante do Dortmund admite erro ao comprar “caixa misteriosa” com itens proibidos e diz que pretende aprender com episódio / Crédito: Jogada 10

Karim Adeyemi, atacante do Borussia Dortmund, usou as redes sociais nesta quarta-feira (19) para comentar sua recente condenação por posse ilegal de armas. Ele recebeu uma multa de 450 mil euros (R$ 2,8 milhões) após a polícia encontrar um soco-inglês e um taser em uma encomenda ligada a seu nome. LEIA MAIS: Kroos revela broncas em Vini Jr durante período no Real Madrid

No Instagram, Adeyemi explicou que tudo começou no início de 2024, quando, por impulso, comprou uma “caixa misteriosa” na internet. Dentro dela havia itens proibidos pela legislação alemã. Meses depois, o pacote foi entregue direto à polícia, ainda lacrado. “Foi um erro enorme. Um erro pelo qual me arrependo profundamente”, escreveu. O jogador reconheceu que, por ser uma figura pública, deveria ter mais responsabilidade. “Não cumpri o papel de exemplo que esperam de mim, e isso me machuca ainda mais. Porém, aprendi com essa situação e prometo evitar esse tipo de erro no futuro”, afirmou.