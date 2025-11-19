Abel cobra postura apática do Palmeiras e faz novas críticas à arbitragem

Treinador afirmou que equipe foi muito passivo ao longo da primeira etapa e reclamou da expulsão de Andreas Pereira / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória e desperdiçou a chance de reassumir a liderança. Na noite desta quarta-feira (19), o Verdão ficou no empate sem gols contra o Vitória, dentro do Allianz Parque. Para o treinador Abel Ferreira, um dos motivos para o tropeço dentro de casa foi a postura apática ao longo do primeiro tempo. O português afirmou que o time não conseguiu arriscar muito e ficou de uma forma muito passiva dentro de campo.

“No jogo, 45 minutos de apatia, sem ir para o um contra um. Um exemplo, o que o moleque de 20 anos (Allan) faz, temos que fazer. Ir para cima, arriscar, perder a bola. Foi o que faltou na primeira parte, só tocamos para trás e para o lado. E tivemos uma chance clara com Bruno Rodrigues, mas não demos 45 minutos de avanço, fomos passivos. Faltou a agressividade”, enfatizou. Abel ainda pontuou que a equipe conseguiu mudar o estilo de jogo no segundo tempo. O treinador elencou oportunidades criadas pelo time após o intervalo e lamentou, mais uma vez, a atuação apresentada na primeira etapa. “Segunda parte foi totalmente diferente. Veiga no rebote, o Felipe, Andreas, uma de cabeça do Facundo, enfim. Bola não entrou, futebol é isto, temos que aceitar. Mas da nossa responsabilidade de ter sido passivo na primeira parte e quem quer lutar para o título muito pouco conseguida, não posso dizer outra coisa do que a nossa responsabilidade. Não fizemos uma boa primeira parte”, destacou. Críticas à arbitragem em jogos do Palmeiras Outro ponto que o treinador trouxe foram críticas a arbitragem. Abel Ferreira reclamou muito da expulsão de Andreas Pereira, após o apito final, principalmente pelo primeiro cartão amarelo. O treinador ainda recordou outros lances polêmicos envolvendo o clube na temporada.