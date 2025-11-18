Voz do Esporte é bicampeã do Troféu ACEESP

A Voz repete o feito de 2023 e leva, mais uma vez, o prêmio de melhor mídia digital online pela Associação de Cronistas Esportivos de São Paulo

Pela segunda vez a Voz do Esporte, parceira do Jogada10, é campeã do troféu Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo), que está em sua edição 42. Afinal, acaba de ser eleita a melhor mídia esportiva digital de 2025, o mesmo prêmio que conquistou em 2023. Assim, mostra que, quando o assunto é transmissão esportiva pelas redes sociais, a Voz é uma potência.

“Este prêmio é um marco na história da Voz do Esporte. Representa o trabalho diário de uma equipe apaixonada, que vive o esporte intensamente e se dedica dia a dia a entregar com emoção o que o esporte proporciona. Ser reconhecido com o ‘Oscar do jornalismo’, ao lado de grandes nomes e veículos tradicionais da imprensa esportiva, é uma confirmação de que estamos no caminho certo. Mas, acima de tudo, é um incentivo para seguir evoluindo, inovando e valorizando o esporte brasileiro”, disse Cesar Tavares.