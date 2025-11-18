Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Voz do Esporte é bicampeã do Troféu ACEESP

Voz do Esporte é bicampeã do Troféu ACEESP

A Voz repete o feito de 2023 e leva, mais uma vez, o prêmio de melhor mídia digital online pela Associação de Cronistas Esportivos de São Paulo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pela segunda vez a Voz do Esporte, parceira do Jogada10, é campeã do troféu Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo), que está em sua edição 42. Afinal, acaba de ser eleita a melhor mídia esportiva digital de 2025, o mesmo prêmio que conquistou em 2023. Assim, mostra que, quando o assunto é transmissão esportiva pelas redes sociais, a Voz é uma potência.

“Este prêmio é um marco na história da Voz do Esporte. Representa o trabalho diário de uma equipe apaixonada, que vive o esporte intensamente e se dedica dia a dia a entregar com emoção o que o esporte proporciona. Ser reconhecido com o ‘Oscar do jornalismo’, ao lado de grandes nomes e veículos tradicionais da imprensa esportiva, é uma confirmação de que estamos no caminho certo. Mas, acima de tudo, é um incentivo para seguir evoluindo, inovando e valorizando o esporte brasileiro”, disse Cesar Tavares.

Narrador da Voz, Cesar Tavares também é um campeão. Em 2022 e 2023, levou o prêmio de melhor profissional de mídia online pela Voz do Esporte.

O prêmio Aceesp é um dos mais renomados da mídia esportiva do Brasil e, além da Voz do Esporte, divulgou os seus outros vencedores de 2025. Veja abaixo, a lista de vencedores desta edição de 2025:

VOZ  DO ESPORTE E OS PREMIADOS 2025  DA ACEESP

TV (ABERTA E FECHADA)

Narrador: Everaldo Marques (TV Globo/SporTV)
Comentarista: Maurício Noriega ( Record TV)
Repórter: André Hernan (Prime e ESPN)
Apresentador: Renata Fan (TV Bandeirantes)

RÁDIO

Narrador: Oscar Ulisses (Rádio CBN) e Ulisses Costa (Rádio Bandeirantes)
Comentarista: Raphael Prates (Rádio CBN)
Repórter: Alinne Fanelli (Rádio Bandnews FM ), Maurício Ferreira (Rádio Bandnews FM), Rafael Esgrilis (Rádio Energia 97 FM)
Apresentador: João Paulo Cappellanes (Rádio Bandeirantes)

MÍDIA DIGITAL/ON LINE

Melhor veículo: Voz do Esporte
Melhor profissional do ano: André Hernan – UOL

OPINIÃO – MÍDIA ESCRITA (IMPRESSA OU DIGITAL)

Melhor colunista: PVC – UOL

INTERIOR

Rádio: Rádio CBN (Campinas)
TV: EPTV (Ribeirão Preto) e THATHI (Ribeirão Preto)
Jornal/site: Correio Popular (Campinas)

LITORAL

Rádio: Rádio Caraguá FM
TV: TV Tribuna (Santos)
Jornal/site: Diário do Peixe

EX- ATLETAS

Melhor profissional do ano: Craque Neto (TV Bandeirantes)

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Melhor profissional do ano: Don Roberto Costa (Portuguesa) e Vinícios Oliveira (Corinthians)

DESTAQUES ESPORTIVOS DO ANO:

Feminino – Amanda Gutierres (Atacante do Palmeiras / Boston Legacy)
Masculino – João Fonseca (Tenista)

MELHORES MATÉRIAS ESCRITAS (MÍDIA IMPRESSA OU PLATAFORMAS ON LINE)

Beatriz Coelho Cesarini (UOL), com a reportagem ‘Minha rede não me pertence’: Os ataques sexuais às repórteres de futebol.
Guilherme Ramos e Gabriel Rodrigues (Trivela) ‘525 anos resistindo’ A história e os sonhos do menino que viralizou jogando com pinturas indígenas no corpo.

Prêmios especiais

Denise Thomaz Bastos – Troféu Regiani Ritter
Helvidio Mattos -Troféu Ely Coimbra
Castilho de Andrade e José Isaías – Troféu Honra ao Mérito

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar