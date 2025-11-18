Voz do Esporte é bicampeã do Troféu ACEESP

Voz do Esporte é bicampeã do Troféu ACEESPA Voz repete o feito de 2023 e leva, mais uma vez, o prêmio de melhor mídia digital online pela Associação de Cronistas Esportivos de São Paulo
Pela segunda vez a Voz do Esporte, parceira do Jogada10, é campeã do troféu Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo), que está em sua edição 42. Afinal, acaba de ser eleita a melhor mídia esportiva digital de 2025, o mesmo prêmio que conquistou em 2023. Assim, mostra que, quando o assunto é transmissão esportiva pelas redes sociais, a Voz é uma potência.
“Este prêmio é um marco na história da Voz do Esporte. Representa o trabalho diário de uma equipe apaixonada, que vive o esporte intensamente e se dedica dia a dia a entregar com emoção o que o esporte proporciona. Ser reconhecido com o ‘Oscar do jornalismo’, ao lado de grandes nomes e veículos tradicionais da imprensa esportiva, é uma confirmação de que estamos no caminho certo. Mas, acima de tudo, é um incentivo para seguir evoluindo, inovando e valorizando o esporte brasileiro”, disse Cesar Tavares.
Narrador da Voz, Cesar Tavares também é um campeão. Em 2022 e 2023, levou o prêmio de melhor profissional de mídia online pela Voz do Esporte.
O prêmio Aceesp é um dos mais renomados da mídia esportiva do Brasil e, além da Voz do Esporte, divulgou os seus outros vencedores de 2025. Veja abaixo, a lista de vencedores desta edição de 2025:
VOZ DO ESPORTE E OS PREMIADOS 2025 DA ACEESP
TV (ABERTA E FECHADA)
Narrador: Everaldo Marques (TV Globo/SporTV)
Comentarista: Maurício Noriega ( Record TV)
Repórter: André Hernan (Prime e ESPN)
Apresentador: Renata Fan (TV Bandeirantes)
RÁDIO
Narrador: Oscar Ulisses (Rádio CBN) e Ulisses Costa (Rádio Bandeirantes)
Comentarista: Raphael Prates (Rádio CBN)
Repórter: Alinne Fanelli (Rádio Bandnews FM ), Maurício Ferreira (Rádio Bandnews FM), Rafael Esgrilis (Rádio Energia 97 FM)
Apresentador: João Paulo Cappellanes (Rádio Bandeirantes)
MÍDIA DIGITAL/ON LINE
Melhor veículo: Voz do Esporte
Melhor profissional do ano: André Hernan – UOL
OPINIÃO – MÍDIA ESCRITA (IMPRESSA OU DIGITAL)
Melhor colunista: PVC – UOL
INTERIOR
Rádio: Rádio CBN (Campinas)
TV: EPTV (Ribeirão Preto) e THATHI (Ribeirão Preto)
Jornal/site: Correio Popular (Campinas)
LITORAL
Rádio: Rádio Caraguá FM
TV: TV Tribuna (Santos)
Jornal/site: Diário do Peixe
EX- ATLETAS
Melhor profissional do ano: Craque Neto (TV Bandeirantes)
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Melhor profissional do ano: Don Roberto Costa (Portuguesa) e Vinícios Oliveira (Corinthians)
DESTAQUES ESPORTIVOS DO ANO:
Feminino – Amanda Gutierres (Atacante do Palmeiras / Boston Legacy)
Masculino – João Fonseca (Tenista)
MELHORES MATÉRIAS ESCRITAS (MÍDIA IMPRESSA OU PLATAFORMAS ON LINE)
Beatriz Coelho Cesarini (UOL), com a reportagem ‘Minha rede não me pertence’: Os ataques sexuais às repórteres de futebol.
Guilherme Ramos e Gabriel Rodrigues (Trivela) ‘525 anos resistindo’ A história e os sonhos do menino que viralizou jogando com pinturas indígenas no corpo.
Prêmios especiais
Denise Thomaz Bastos – Troféu Regiani Ritter
Helvidio Mattos -Troféu Ely Coimbra
Castilho de Andrade e José Isaías – Troféu Honra ao Mérito