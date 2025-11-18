Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: vestiário é vandalizado após pancadaria em jogo decisivo do futebol argentino

Após a briga generalizada em campo, jogadores do Deportivo Morón deixaram o vestiário do Estádio Abel Sastre danificado; imagens viralizaram
Após a briga generalizada entre jogadores e cenas lamentáveis de violência, a delegação do Deportivo Morón deixou o vestiário do Estádio Abel Sastre, do Deportivo Madryn, parcialmente destruído. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram um cenário de devastação, com portas arrancadas, lixo espalhado pelo chão e paredes quebradas.

A confusão ocorreu após a classificação polêmica do Deportivo Madryn para a final do play-off de acesso à Primeira Divisão. Seu adversário pela vaga é o Estudiantes de Río Cuarto. A tensão da partida se estendeu para fora do gramado, resultando nos danos que agora repercutem amplamente no país.

Futebol Internacional Argentina

