Vídeo: vestiário é vandalizado após pancadaria em jogo decisivo do futebol argentino

Após a briga generalizada em campo, jogadores do Deportivo Morón deixaram o vestiário do Estádio Abel Sastre danificado; imagens viralizaram

Após a briga generalizada entre jogadores e cenas lamentáveis de violência, a delegação do Deportivo Morón deixou o vestiário do Estádio Abel Sastre, do Deportivo Madryn, parcialmente destruído. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram um cenário de devastação, com portas arrancadas, lixo espalhado pelo chão e paredes quebradas.

Con un final lamentable, que tuvo batalla campal, gas pimienta e intervención policial, Deportivo Madryn eliminó a Morón y se clasificó a la final por el segundo ascenso a Primera, ante Estudiantes RC pic.twitter.com/8iW9RTQgGR

A confusão ocorreu após a classificação polêmica do Deportivo Madryn para a final do play-off de acesso à Primeira Divisão. Seu adversário pela vaga é o Estudiantes de Río Cuarto. A tensão da partida se estendeu para fora do gramado, resultando nos danos que agora repercutem amplamente no país.

