Victão exalta “pacto” da Furia após título na Kings League: “Foi na superação”

“Ninguém sabe o quanto foi difícil. Foi na superação, na resiliência. A gente teve, sei lá, meia hora pra descansar de uma partida pra outra. Acho que nem isso. Mas o nosso grupo é muito forte mentalmente. A gente combinou entre a gente: não importa como, a gente vai sair e a gente vai pro México. Então a gente fez esse pacto lá dentro. E vamos ter oportunidade de jogar lá no México”, disse o goleiro, emocionado.

A Furia conquistou a Kings League Brasil em uma final marcada por tensão, desgaste extremo e pouco tempo para se recompor entre a semifinal e a decisão. Depois de eliminar a Loud em um duelo intenso, a equipe teve cerca de 20 a 30 minutos de descanso antes de enfrentar a G3X na final. Cenário que exigiu força mental e organização para competir em alto nível. No centro dessa jornada, mais uma vez, estava o goleiro Victão, protagonista histórico da equipe.

Decisivo mais uma vez na Kings League

Herói da Furia no primeiro split, quando defendeu quatro shootouts na final contra o Dendele, Victão repetiu a dose. Contra a G3X, pegou três shootouts e voltou a ser peça fundamental na conquista. Segundo ele, o desempenho é fruto de rotina e trabalho.

“Eu sempre falo que eu trabalho muito pra quando chegar nesses momentos eu estar tranquilo. E aí a primeira coisa que a gente falou na roda, eu falei: “eu vou pegar”. Vocês vão lá, fazem a parte de vocês, e eu vou fazer a minha. Vamos bater tranquilos. Mas eu acho que é só muito trabalho mesmo. Treinamos shootout todo santo dia e hoje mostrou o resultado”, falou o goleiro.

Parceria com Barba e confiança no elenco

O desgaste, no entanto, cobrou seu preço. Afinal, Victão não conseguiu disputar toda a final da Kings League por dores no adutor. Coube ao reserva Victor Barba, pouco utilizado ao longo do torneio, assumir a posição em parte do jogo. Para o arqueiro a troca destacou a força do grupo.

“Eu sempre falo que o trabalho é igual. Ele trabalha igual a mim. Não tem jeito. Então, graças a Deus, ele teve uma oportunidade. Eu já estava ferrado ali no adutor e tudo mais. Mas ele, pô, foi incrível. Como ele sempre é. Então, eu sempre falo que a gente se completa ali. O grupo é isso. Ele teve uma oportunidade de entrar e foi muito bem. E depois eu falei: vou descansar aqui. Todo mundo falou: “descansa aí, que se for pro shootout é você”. E ele também sempre entendeu. E é isso, a gente se completa ali”, finalizou.