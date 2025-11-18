Veja o projeto de revitalização de Laranjeiras, estádio do Fluminense

O projeto trata-se de Operação Urbana Consorciada (OUC) para venda de potencial construtivo e capitalização de reformas de clubes de futebol. O PL do Fluminense, portanto, vai para deliberação e votação na Câmara. O custo total da reforma varia entre R$ 200 e R$ 300 milhões.

O presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado, apresentou, nesta terça-feira (18/11), às 14h, o projeto de lei do potencial construtivo de Laranjeiras e da sede social e da ampliação do CT Carlos Castilho. O presidente do Fluminense , Mário Bittencourt, o vice-presidente Mattheus Montenegro e o vice-presidente de Projetos Especiais, Ricardo Tenório, que conduziu o projeto, estavam presentes na cerimônia.

Na cerimônia, o “Complexo das Laranjeiras” teria arquibancadas revitalizadas. Serão 6.300 lugares entre setores inferiores e superiores, com construção de arquibancada coberta para 700 pessoas. Além disso, prevê “implantação de gramado com material sintético”. O objetivo, afinal, é diminuir custos de manutenção e permitir mobilidade para que o estádio se torne também local de shows. Uma arena multiuso.

O presidente do Fluminense espera que as obras se iniciem em 2026 para conclusão em 2029, caso supere todos os trâmites. Com as eleições do Fluminense no dia 29 de novembro, Mário Bittencourt tende a não tratar da situação. Mattheus Montenegro é o candidato da situação, enquanto Ademar Arrais, o da oposição.

No Centro de Treinamento Carlos Castilho, o Fluminense, aliás, pretende ampliar o terreno, utilizando os recursos para aquisição de imóveis nos arredores da sede tricolor. O Tricolor prevê mais campos e a recepção da categoria sub-20, que hoje treina em Xerém, para aumentar integração com o elenco profissional.

Mais da PL do Fluminense:

– Sede Social do Fluminense Football Club: Construção, reforma e modernização da área administrativa da Sede Social; Construção de Auditório; Construção de edifício garagem para 145 (cento e quarenta e cinco) vagas de automóveis; Construção de oficinas de manutenção e demais áreas técnicas; Construção e ampliação de vestiários e dependências para funcionários; Construção de 4 (quatro) quadras de tênis em dimensões oficiais; Construção de parque de recreação infantil; Construção de Loja temática de material esportivo; Construção de Praça Central; Recuperação das fachadas;